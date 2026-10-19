Xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn

Thông qua việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích rủi ro, phòng ngừa từ xa các nguy cơ gây bất ổn cho doanh nghiệp tư nhân; thường xuyên rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh (SXKD) an toàn, minh bạch và bình đẳng.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW là đổi mới công tác kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch; không để xảy ra tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động SXKD hợp pháp của doanh nghiệp.

Năm 2026, Công an tỉnh chủ động xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch kiểm tra trên các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, quản lý con dấu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Công tác kiểm tra được triển khai gắn với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương trong từng thời kỳ, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, khắc phục những thiếu sót trong quá trình hoạt động.

Tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản - Ảnh: Q.V

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh, cho biết: “Là đơn vị được giao chủ trì tham mưu triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tích hợp tối đa nội dung kiểm tra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra nhằm tránh gây phiền hà, phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro pháp lý và tài chính, hạn chế tổn thất và nâng cao mức độ an toàn cho môi trường kinh doanh”.

Bên cạnh việc triển khai công tác kiểm tra định kỳ, lực lượng Công an thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhận diện, phòng ngừa rủi ro về an ninh kinh tế như gian lận thương mại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, lực lượng Công an chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp về những dấu hiệu vi phạm, hành vi xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, tạo niềm tin để kinh tế tư nhân phát triển ổn định, bền vững.

Cùng với đổi mới công tác quản lý, Công an tỉnh chú trọng xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong khối doanh nghiệp, gắn nhiệm vụ bảo đảm ANTT với hoạt động SXKD. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp giúp các biện pháp phòng ngừa được triển khai từ cơ sở, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, bảo vệ tài sản, tính mạng của người lao động và duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Trong bối cảnh yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cao, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW đòi hỏi lực lượng Công an không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT mà còn phải chủ động rà soát những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công an tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số, giải quyết vướng mắc tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và xử lý dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; phối hợp rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ động phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phối hợp xử lý tình trạng cài cắm “giấy phép con” nhằm trục lợi, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, phân bổ vốn đầu tư, tài nguyên, môi trường và đất đai.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: “Việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW trong thời gian qua được lực lượng Công an tỉnh cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, gắn trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ với kết quả thực hiện. Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Yêu cầu đặt ra là phải kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm ANTT với phát triển kinh tế, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những thước đo chất lượng công tác của từng đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ”.

Từ yêu cầu thực tiễn, chuyển từ tư duy quản lý đơn thuần sang chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật là hướng đi cần thiết để lực lượng Công an phát huy vai trò trong kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn. Với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và tận tụy phục vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đang góp phần hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo nền tảng thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.