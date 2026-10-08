Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Tiêu chuẩn "không khói thuốc" tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, trong hoạt động du lịch hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất tốt mà còn mong muốn được trải nghiệm những không gian sạch, an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Rõ ràng, một môi trường trong lành, sạch sẽ, an toàn sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm và tạo dựng thương hiệu điểm đến. Ngược lại, nếu môi trường du lịch thiếu lành mạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của du khách.

Nhìn từ định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững, ngành du lịch không chỉ hướng tới tăng số lượng khách mà còn nâng cao chất lượng khách, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh.

Không khói thuốc không chỉ là một quy định. Không khói thuốc cần trở thành một chuẩn mực của chất lượng. Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu

Phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững trước hết là cần tạo dựng môi trường tốt cho con người. Những hành động cụ thể như xây dựng điểm tham quan sạch hơn, cơ sở lưu trú trong lành hơn, không gian dịch vụ thân thiện hơn sẽ góp phần hình thành những tiêu chuẩn mới của điểm đến.

Trên thực tế, xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú là việc làm cụ thể, thiết thực, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và bền vững.

"Không khói thuốc không chỉ là một quy định. Không khói thuốc cần trở thành một chuẩn mực của chất lượng", Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định.

Tại Huế, tiêu chí này đang từng bước được đưa vào các điểm tham quan, cơ sở lưu trú và không gian dịch vụ du lịch. Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Huế là địa điểm phù hợp để triển khai và lan tỏa giá trị này. Việc xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, lành mạnh sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm, củng cố thương hiệu điểm đến và tạo thêm giá trị cho cả du khách, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tạo dựng không gian du lịch văn minh cho vùng đất di sản

Là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế khẳng định vị thế đô thị di sản đặc thù nhờ sở hữu hệ thống tài nguyên vô giá với quần thể di tích Cố đô cùng 8 di sản được UNESCO vinh danh.

Đến Huế, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên sông Hương, núi Ngự, đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, khám phá hệ thống làng nghề truyền thống lâu đời và trải nghiệm nền ẩm thực phong phú với gần 1.700 món ăn.

Chính nguồn lực di sản phong phú, nổi bật và quyết tâm đổi mới đã trở thành nền tảng cốt lõi để Huế xây dựng hình ảnh một đô thị di sản sống, giàu bản sắc, đồng thời là điểm tựa cho dịch vụ du lịch phát triển bền vững.

Du khách quốc tế tham quan Đại Nội Huế. (Ảnh: TTXVN)

Để "không khói thuốc" thực sự trở thành một tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của điểm đến, môi trường lưu trú, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sau lớp tập huấn chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn nhân viên, cũng như du khách. Việc kiểm tra, đánh giá cần được duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm môi trường không khói thuốc được thực hiện thực chất và bền vững.

Thực hiện chiến lược về phát triển du lịch bền vững, thành phố Huế đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Một trong giải pháp nổi bật là lấy di sản làm nền tảng phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Đồng thời, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch theo phân khúc thị trường, xây dựng các chuỗi trải nghiệm liên kết nội vùng, tăng cường liên kết phát triển liên vùng để mở rộng không gian thị trường.

Song song đó, hiện đại hóa ngôn ngữ truyền thông và đổi mới phương thức quảng bá điểm đến, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản trị, bảo tồn…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế Nguyễn Huy Hiển, việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, trong đó có môi trường không khói thuốc, là yếu tố góp phần nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các văn bản, kế hoạch về phòng, chống tác hại thuốc lá đến các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, điểm du lịch để các đơn vị bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn về hoạt động này.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế sẽ phối hợp các đơn vị liên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động tại các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, điểm du lịch về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố thành lập Đoàn liên ngành thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với đơn vị vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Với các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú, việc xây dựng môi trường không khói thuốc nói riêng và môi trường du lịch xanh, bền vững nói chung cần được xem là khoản đầu tư cho thương hiệu, sức khỏe du khách. Điều này cũng góp phần cải thiện môi trường làm việc của người lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài cho điểm đến.

Trên hết, mục tiêu xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc cũng góp phần hình thành ý thức tôn trọng không gian chung. Một điểm đến văn minh cần mang cảm giác thoải mái, an toàn mà du khách nhận được trong từng trải nghiệm.

Với một đô thị di sản như Huế, những giá trị văn hóa không chỉ nằm trong các di tích, mà còn được thể hiện qua cách con người ứng xử với môi trường sống, với cộng đồng và du khách tham quan.