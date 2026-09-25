Xây dựng môi trường lưu trú không khói thuốc, nâng chất lượng điểm đến

Cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ tạo dựng không gian dịch vụ an toàn, lành mạnh, văn minh. Ảnh minh họa: S.T

Cấm hút thuốc lá trong nhà tại khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch

Chia sẻ tại Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá” mới diễn ra, ông Trần Thanh Tùng - Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, sử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng lớn về bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam. Ước tính, mỗi năm thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong. Đồng thời, thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,1% GDP, bao gồm các tổn thất về năng suất và lao động. Việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ảnh hưởng tiêu cực đối với phát triển kinh tế và xã hội, cản trở các nỗ lực trong việc đạt được các mục tiêu y tế và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe.

Ông Tùng cũng cho biết, theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực dành riêng phải bảo đảm các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, Luật khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước xây dựng các cơ sở lưu trú không khói thuốc, hướng tới bảo đảm quyền được sống và làm việc trong môi trường không có khói thuốc của người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020. Nghiên cứu cũng cho thấy mặc dù có những kết quả tích cực, tuy nhiên khách sạn, nhà hàng vẫn là những địa điểm có tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá cao hơn so với các địa điểm cấm hút thuốc lá khác.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động và du khách, đồng thời góp phần xây dựng không gian nghỉ ngơi trong lành, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và thể hiện trách nhiệm của cơ sở kinh doanh đối với sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ từ góc nhìn đơn vị kinh doanh lưu trú, ông Phạm Minh Quân - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông, Khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà cho biết, trong ngành du lịch hiện nay, “bền vững” không còn chỉ được hiểu là tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải hay sử dụng các nguồn tài nguyên hiệu quả. Bền vững còn là tạo ra một môi trường tốt hơn cho con người. Một khách sạn không thuốc lá, chính là một phần của hành trình phát triển du lịch có trách nhiệm.

Các cơ sở lưu trú hưởng ứng tích cực xây dựng môi trường không khói thuốc

Ông Trần Thanh Tùng cho biết, năm 2025, Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I được triển khai lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc. Chương trình không chỉ ghi nhận những khách sạn thực hiện tốt môi trường không thuốc lá, mà còn tạo động lực để các cơ sở lưu trú chủ động duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện, chia sẻ những cách làm hiệu quả và lan tỏa các mô hình phù hợp trong ngành du lịch.

Kết quả của năm đầu tiên cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ sở lưu trú đối với việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Nhiều khách sạn đã chủ động xây dựng và duy trì các quy định không hút thuốc; bố trí biển báo tại các vị trí phù hợp; tuyên truyền, hướng dẫn khách lưu trú; đồng thời tăng cường trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong việc nhắc nhở và duy trì môi trường không khói thuốc. Đây không chỉ là kết quả của một chương trình tôn vinh, mà còn là những thực hành cụ thể góp phần hình thành môi trường lưu trú an toàn, văn minh, bảo vệ sức khỏe của nhân viên, du khách và cộng đồng.

Nhiều khách sạn xây dựng và duy trì các quy định không hút thuốc, bố trí biển báo “Cấm hút thuốc”. Ảnh minh họa: T.THIỆN

Từ những kết quả bước đầu đó, Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 tiếp tục được triển khai và có ý nghĩa quan trọng. Chương trình sẽ tiếp tục khuyến khích các cơ sở lưu trú duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện môi trường không thuốc lá; đồng thời lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả để ngày càng có nhiều khách sạn chủ động tham gia. Đây là chiến lược mang lại lợi ích kép: vừa bảo vệ cộng đồng, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch quốc gia.

Là một trong những đơn vị được vinh danh trong Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I năm 2025, ông Phạm Minh Quân cho biết, đối với một khách sạn, một giải thưởng về môi trường không thuốc lá có thể nhìn thấy trước hết ở một giấy chứng nhận, một dấu hiệu nhận diện hay một hoạt động truyền thông. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, giá trị thực sự của giải thưởng nằm ở những thay đổi lâu dài. Đó là, nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên; tạo ra một không gian nghỉ dưỡng mà khách hàng có thể cảm thấy an tâm và thoải mái hơn; đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu như một doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng, mà còn quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

“Những chương trình như Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đang góp phần tạo nên những chuẩn mực mới cho ngành lưu trú Việt Nam - nơi chất lượng dịch vụ không chỉ được đánh giá bằng cơ sở vật chất, tiện nghi hay trải nghiệm, mà còn bằng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sức khỏe của cộng đồng” - ông Quân nói.

Đại diện Khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà cũng chia sẻ, trong mùa đầu tiên, Chương trình đã nhận được 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố và lựa chọn 44 khách sạn để vinh danh. Những con số đó cho thấy một tín hiệu rất tích cực: ngày càng nhiều cơ sở lưu trú sẵn sàng tham gia vào hành trình xây dựng môi trường du lịch văn minh và không khói thuốc.

Theo ông Quân, mỗi khách sạn tham gia Chương trình không chỉ đang hướng tới một chứng nhận, mà đang cùng nhau gửi đi một thông điệp: “Một khách sạn tốt không chỉ mang đến một kỳ nghỉ tốt hơn. Một khách sạn có trách nhiệm còn góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn”.

Về phía Quỹ Phòng bệnh, ông Trần Thanh Tùng cho biết, trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc. Đồng thời, khuyến khích, tôn vinh các mô hình tiêu biểu, nhằm lan tỏa những thực hành tốt trong cộng đồng, từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống, làm việc và du lịch trong lành, văn minh, phát triển bền vững./.