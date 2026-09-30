Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong Công an Cà Mau

Hội thi có 8 đội là CBCS đến từ các cụm thi đua An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và Công an các xã, phường. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích nhằm tìm hiểu kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá mà còn tạo điều kiện để CBCS trao đổi kinh nghiệm, thể hiện khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân và đề xuất những sáng kiến khả thi trong xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.

Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho 8 đội thi

Đại tá Lê Thị Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Giám khảo và Tổ Thư ký hội thi.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, sáng tạo, vận dụng kiến thức pháp luật và thực tiễn công tác để hoàn thành tốt các phần thi; qua đó góp phần đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trở thành nội dung thường xuyên, thiết thực trong đời sống, công tác.

Đại tá Lê Thị Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Công an đánh giá cao sự phối hợp của Công an Cà Mau trong tổ chức hội thi; đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức, sáng kiến về phòng chống tác hại của thuốc lá có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xây dựng môi trường Công an lành mạnh, không khói thuốc.

Các đội bước vào tranh tài ở 3 nội dung thi.

Theo Đại tá Lê Thị Thủy, thông qua hội thi, mỗi CBCS sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần truyền tải những thông điệp về tác hại của thuốc lá, quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc, cũng như trách nhiệm chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá đến đồng đội, người thân và cộng đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố Ban Giám khảo hội thi; biến thể lệ, nội dung các phần thi. Hội thi gồm 3 phần: “Tìm hiểu kiến thức”; “Xử lý tình huống” và “Năng khiếu”. Mỗi phần thi có cách thức thể hiện riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng và khả năng tuyên truyền, vận động về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Với phần thi “Tìm hiểu kiến thức”, các đội lần lượt trả lời 10 câu hỏi liên quan đến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong xây dựng môi trường không khói thuốc.

Phần thi “Xử lý tình huống” mang đến những tình huống gần gũi với thực tiễn công tác và đời sống. Thành viên các đội lần lượt lựa chọn xử lý những tình huống liên quan đến tuyên truyền, vận động người hút thuốc từ bỏ hoặc hạn chế sử dụng thuốc lá; nhắc nhở việc thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc; cách ứng xử phù hợp khi tuyên truyền, vận động đồng chí, đồng đội và người dân.

Từ những câu hỏi pháp luật, tình huống thực tế đến những phần thi sân khấu hóa, thông điệp về một môi trường Công an không khói thuốc, vì sức khỏe CBCS và cộng đồng được truyền tải sinh động, góp phần đưa công tác phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả.