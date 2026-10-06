Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến người lao động Công ty TNHH Nexus Foam Solution.

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo đảm an toàn sản xuất. Tùy theo ngành nghề, quy mô hoạt động, mỗi đơn vị lựa chọn cách thực hiện phù hợp.

Cuối năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Nexus Foam Solution (xã Hội Thịnh) tổ chức truyền thông, hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho 50 công nhân, lao động. Bên cạnh tìm hiểu tác hại của thuốc lá truyền thống và các sản phẩm thuốc lá mới, những tình huống thường gặp tại nơi làm việc, người lao động còn được phổ biến quy định về địa điểm cấm hút thuốc, lợi ích của môi trường không khói thuốc... Sau chương trình, cán bộ y tế khảo sát nhà xưởng, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng nội quy, lựa chọn vị trí đặt biển cấm hút thuốc lá và duy trì truyền thông nội bộ.

Trở lại công ty vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi dễ dàng thấy biển cấm hút thuốc lá đặt tại các khu vực đông người qua lại. Theo đại diện doanh nghiệp, quy định này được phổ biến đến người lao động ngay từ khi mới tuyển dụng, đồng thời nhắc lại trong các buổi sinh hoạt và tập huấn an toàn. Quản đốc, tổ trưởng sản xuất, cán bộ công đoàn thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở, từng bước đưa yêu cầu không hút thuốc lá trở thành nền nếp trong mỗi ca làm việc.

Tại nhà máy của Tổng Công ty Giấy Việt Nam ở xã Phù Ninh, biển cấm hút thuốc lá và nội quy phòng cháy được bố trí tại văn phòng, nhà xưởng, kho nguyên liệu cùng các khu vực dễ quan sát. Với đặc thù chế biến gỗ, sản xuất bột giấy và giấy, việc kiểm soát thuốc lá, bật lửa cùng các vật có khả năng phát sinh nguồn lửa được đơn vị xác định là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn. Người lao động ký cam kết chấp hành, các bộ phận duy trì kiểm tra và kịp thời nhắc nhở trong quá trình làm việc. Qua đó, cấm hút thuốc lá đã trở thành một phần của quy trình bảo vệ nhà xưởng, kho nguyên liệu và duy trì hoạt động ổn định của dây chuyền sản xuất.

Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh hiện có hơn 2.300 doanh nghiệp thành viên, hoạt động ở nhiều ngành nghề và địa bàn khác nhau. Do điều kiện lao động, quy mô nhà xưởng và mức độ rủi ro trong sản xuất không giống nhau, nên việc xây dựng môi trường không khói thuốc cần được triển khai phù hợp với từng đơn vị. Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sức khỏe người lao động và an toàn tại nơi làm việc. Nhiều đơn vị đã đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy, bố trí biển báo, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt và tập huấn an toàn. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa đồng đều; công tác kiểm tra tại một số nơi có lúc chưa thường xuyên, trong khi người hút thuốc lá lâu năm cần được tư vấn, hỗ trợ để thay đổi thói quen. Thời gian tới, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục vận động hội viên đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế và tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh chia sẻ những mô hình phù hợp, việc tăng cường phối hợp với ngành Y tế và tổ chức Công đoàn trong truyền thông, tư vấn cai thuốc lá sẽ góp phần đưa quy định không hút thuốc lá đi vào thực chất.