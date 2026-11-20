Chuyển từ kiểm soát cái sai sang duy trì cái đúng

Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) vừa hướng dẫn triển khai Đề án “Công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030”, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi tư duy từ kiểm soát, xử lý vi phạm sang chủ động duy trì và lan tỏa các hành vi làm việc an toàn.

Thông qua Đề án giai đoạn 2025 - 2030, Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng tới đưa an toàn lao động trở thành ý thức, thói quen và trách nhiệm chung tại mỗi doanh nghiệp.

Theo CĐXDVN, tổ chức Công đoàn có vai trò tạo điều kiện, huy động, kết nối, hỗ trợ, giám sát và lan tỏa, qua đó thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) chủ động tham gia, duy trì, từng bước nâng cao văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Công đoàn không thay thế trách nhiệm quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Việc triển khai Đề án phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng thời phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, ngành, đơn vị và doanh nghiệp. Trước khi lựa chọn nội dung, giải pháp, cần khảo sát, đánh giá thực trạng để xác định những vấn đề cần ưu tiên.

Các cấp Công đoàn cần thống nhất về khái niệm, cấp độ phát triển, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn đơn vị và quy trình thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Kết quả thực hiện phải thiết thực, có sản phẩm, số liệu và bằng chứng cụ thể, phản ánh được sự thay đổi trong hệ thống quản lý, điều kiện làm việc, thực hành ATVSLĐ và mức độ tham gia của NLĐ; đồng thời có khả năng duy trì, nhân rộng. CĐXDVN yêu cầu hạn chế hình thức, chạy theo số lượng hoạt động hoặc phát sinh hồ sơ không cần thiết; ưu tiên sử dụng dữ liệu, tài liệu điện tử và hồ sơ sẵn có của đơn vị, doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chủ tịch Thường trực CĐXDVN, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc là hệ thống các giá trị, niềm tin, chuẩn mực, quy tắc ứng xử và cách thức làm việc được NSDLĐ, người quản lý và NLĐ cùng chia sẻ, thực hành, duy trì hằng ngày nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe, phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).

Văn hóa an toàn không chỉ thể hiện ở việc tuân thủ quy định mà còn được nhận diện qua cách tổ chức công việc khoa học, chấp hành kỷ luật lao động, chủ động nhận diện và báo cáo nguy cơ, hỗ trợ đồng nghiệp, tham gia cải thiện điều kiện làm việc, kể cả khi không có sự giám sát.

Đây là quá trình chuyển đổi từ việc chủ yếu kiểm soát, xử lý những hành vi làm sai sang xây dựng hệ thống hỗ trợ NLĐ thực hiện đúng, duy trì thói quen làm việc an toàn và chủ động tham gia cải tiến trong công việc hằng ngày.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất

Theo CĐXDVN, xây dựng văn hóa an toàn lao động góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; củng cố lòng tin, động lực làm việc và sự gắn bó của NLĐ.

Việc này còn giúp giảm nguy cơ TNLĐ, BNN, sự cố và gián đoạn sản xuất; hạn chế chi phí, tổn thất cho doanh nghiệp và NLĐ. Qua đó, nâng cao kỷ luật vận hành, chất lượng công việc, năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đặc biệt, ATVSLĐ sẽ trở thành bộ phận không thể tách rời trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Môi trường làm việc an toàn cũng góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác, chuỗi cung ứng, nhất là đối với các doanh nghiệp hướng tới xây dựng thương hiệu ở khu vực và quốc tế.

Để các đơn vị có cơ sở tự đánh giá và xác định mục tiêu chuyển đổi, CĐXDVN đưa ra khung 4 cấp độ phát triển văn hóa an toàn.

Ở cấp độ tuân thủ, NLĐ chủ yếu làm đúng theo quy định và sự kiểm tra, giám sát. Khi chuyển sang cấp độ thói quen, NLĐ bắt đầu tự giác nhận diện, báo cáo nguy cơ và duy trì thực hành an toàn trong công việc.

Ở cấp độ liên kết, an toàn trở thành trách nhiệm chung; đồng nghiệp chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau cùng thực hiện đúng. Ở cấp độ cải tiến, NLĐ chủ động nhận diện, báo cáo và xử lý vấn đề trong phạm vi trách nhiệm; các nhóm cùng phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng, cảnh báo sớm và liên tục cải thiện thực hành an toàn.

Tại cấp độ này, lãnh đạo, quản lý thường xuyên hiện diện tại nơi làm việc, trao đổi, hướng dẫn và củng cố hành vi đúng. Dữ liệu tuân thủ được sử dụng để duy trì mức độ an toàn cao, thúc đẩy học hỏi và cải tiến liên tục.

Trước khi đưa đơn vị, doanh nghiệp vào kế hoạch triển khai, Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp rà soát các tiêu chí, thống nhất phạm vi dự kiến thí điểm, đầu mối phối hợp, nguồn thông tin, dữ liệu có thể tiếp cận và nguồn lực thực hiện. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, các bên cần thống nhất nội dung phải chuẩn bị trước khi triển khai hoặc xem xét lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp khác.

Phân công trách nhiệm, bảo đảm triển khai thực chất

Về nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên, CĐXDVN sẽ xây dựng kế hoạch hằng năm; tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Đề án đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng thời, lựa chọn doanh nghiệp theo tiêu chí, rà soát điều kiện trước khi đưa vào kế hoạch và gửi danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng mô hình về Tổng Liên đoàn theo kế hoạch hoặc yêu cầu từng năm.

CĐXDVN cũng tổ chức khảo sát, tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp; theo dõi tiến độ, kiểm tra kết quả, bố trí đầu mối phối hợp, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình phù hợp.

Công tác báo cáo được thực hiện định kỳ hằng năm; sơ kết giai đoạn 2025 - 2028, tổng kết giai đoạn 2025 - 2030 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả đạt được, những nội dung chưa thực hiện, nguyên nhân, khó khăn, bài học kinh nghiệm và kiến nghị.

Đối với Công đoàn cơ sở, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, vận động NSDLĐ đăng ký, cam kết và bố trí điều kiện triển khai Đề án. Công đoàn cơ sở phối hợp khảo sát, lấy ý kiến, tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, tập huấn và hướng dẫn NLĐ tham gia.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở có trách nhiệm đại diện, phản ánh trung thực ý kiến của NLĐ; tham gia theo dõi việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, nguy cơ, sự cố và thực hiện cam kết của doanh nghiệp. Những cách làm hiệu quả, sáng kiến cải tiến cần được phát hiện, ghi nhận và đề xuất nhân rộng.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về CĐXDVN (qua Ban Quan hệ lao động) để nghiên cứu, giải quyết.