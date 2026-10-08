Xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 8 công ty, 66 tổ chức tín dụng và 5 tổ chức xã hội thuộc Ủy ban MTTQ. Thời gian qua, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước đã thực hiện nghiêm túc quy định của Luật PCTN về trách nhiệm đơn vị. Trong đó, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, tố giác về tiêu cực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, tố cáo, tố giác, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

Các tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội đã thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch các nội dung, như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên; chế độ lương, thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi xã hội khác; quy tắc ứng xử, điều lệ doanh nghiệp, tổ chức; công tác tổ chức, bố trí nhân sự…

Các doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường lao động kỷ luật, nền nếp - Ảnh: T.T

Công ty TNHH MTV Nhất Long Quảng Trị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công công trình, hiện có 60 lao động. Là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chi bộ công ty gồm 9 đảng viên luôn làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo sát việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bí thư Chi bộ kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhất Long Quảng Trị Nguyễn Hữu Chiến cho biết: “Chi bộ duy trì nền nếp việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, văn bản của đảng ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; cụ thể hóa các quy định thành các quy định, quy chế nội bộ chặt chẽ về quản lý tài sản, chi tiêu và thi đua khen thưởng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên và sự giám sát hiệu quả của tổ chức đảng, hằng năm, chi bộ đều được Đảng ủy xã Cam Lộ đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng môi trường lao động dân chủ, kỷ cương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững”.

Kết quả PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề đã xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh và cơ chế kiểm soát nội bộ; từng bước hoàn thiện các quy định của đơn vị về trách nhiệm PCTN; thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức.

Các đơn vị cũng chú trọng xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, liêm chính. Nội dung PCTN được lồng ghép vào quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản và điều lệ của đơn vị, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát của ban kiểm soát. Các doanh nghiệp đã thực hiện công khai kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng quý, công khai các quy chế, nội quy… trong các cuộc họp và trên website của công ty để cán bộ, nhân viên giám sát hoạt động, qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ tham nhũng.

Ông Võ Thái Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Thời gian qua, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên và hội viên nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm tiêu cực ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, hội thường xuyên tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan; đồng thời duy trì hiệu quả các diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ thiết thực cho công tác PCTN, lãng phí và tiêu cực”.

Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được triển khai theo phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Theo đó, ngành chức năng sẽ kết hợp chặt chẽ giữa việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương với kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và công bằng. Cùng với sự tăng cường kiểm tra, giám sát của ngành chức năng, việc chủ động nâng cao năng lực quản trị nội bộ của doanh nghiệp chính là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững.