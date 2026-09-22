Xây dựng môi trường học tập lành mạnh ở Trường THCS Thái Hòa

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo chuyên môn của ngành Giáo dục và nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường THCS Thái Hòa nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2025-2026, nhà trường được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, chuyên môn và tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì chất lượng dạy và học. Hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 đạt 100%; công tác phổ cập giáo dục THCS được giữ vững, củng cố ở mức độ 3.

Ngay từ đầu năm học, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của ngành Giáo dục; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. 100% cán bộ, giáo viên ký cam kết thi đua.

Nhà trường chú trọng chất lượng đội ngũ, phát huy vai trò của tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo năng lực học sinh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các hoạt động hội giảng, thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm được duy trì, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.

Đến nay, 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ trên chuẩn và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. Nhiều giáo viên đạt thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có học sinh đoạt giải cấp tỉnh và trúng tuyển vào các trường THPT công lập, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại Trường THCS Thái Hòa.

Năm học 2025-2026, điểm trường THCS Thái Hòa (Trường THCS Thái Hòa cũ) có 92,17% học sinh xếp loại rèn luyện tốt; 7,83% khá và không có học sinh xếp loại trung bình. Về kết quả học tập, 16,73% học sinh đạt mức tốt; 37,96% đạt mức khá; 41,28% xếp loại đạt, còn 4,03% chưa đạt.

Trong kỳ khảo sát học sinh lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, điểm trường xếp thứ 49/621 trường THCS toàn tỉnh về kết quả chung 3 môn. Kỳ thi học sinh giỏi môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, có 20 học sinh đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đạt 92,9%, trong đó có 5 học sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; 1 học sinh đỗ thủ khoa Trường THPT Liễn Sơn. Điểm trung bình 3 môn thi đạt 6,94, xếp thứ 41 trong tổng số các trường toàn tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, nhiều thầy, cô giáo của trường đạt giải cao tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và Hội thi Đấu trường Toán học VioEdu cấp tỉnh.

Giờ học Văn của cô giáo Nguyễn Thị Thùy, giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Hòa Nguyễn Văn Tuấn, từ ngày 1/9/2026, Trường THCS Thái Hòa sáp nhập với Trường THCS Bắc Bình và Trường THCS Liễn Sơn, thành Trường THCS Thái Hòa với quy mô toàn xã.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 3 điểm trường, diện tích gần 43.000m2, 53 lớp với 2.125 học sinh và 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó tỷ lệ trên chuẩn hơn 8,4%. So với định biên, nhà trường còn thiếu nhân lực, cục bộ ở một số môn học.

Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học 2 buổi/ngày, với 100% phòng học kiên cố; hệ thống phòng bộ môn, thư viện, phòng tin học, nhà rèn luyện thể chất, sân chơi, bãi tập được bảo đảm phục vụ hoạt động giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tại Trường THCS Thái Hòa.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nền nếp, hiệu quả và chất lượng cao; tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Nhà trường cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục. Các nhiệm vụ giáo dục được triển khai đồng bộ, hướng tới duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học.

Thư viện nhà trường với hàng nghìn đầu sách, hỗ trợ giáo viên và học sinh tìm hiểu kiến thức.

Với nền tảng kết quả đã đạt được, cùng quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THCS Thái Hòa phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2028.