Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học độc hại, trong đó có nicotine gây nghiện và gần 70 chất có khả năng gây ung thư.

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ cao hơn từ 2 - 4 lần so với người không hút thuốc.

Đối với học sinh, hút thuốc có thể ảnh hưởng chức năng hô hấp, làm giảm sức bền thể chất, tác động đến quá trình học tập và sinh hoạt. Không chỉ người hút trực tiếp bị ảnh hưởng, những người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động cũng đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh liên quan. Vì vậy, ngăn chặn khói thuốc trong trường học là yêu cầu cần thiết để bảo vệ sức khỏe học đường.

Đáng lo ngại, thuốc lá điện tử đang trở thành nguy cơ đối với thanh thiếu niên do thiết kế bắt mắt, đa dạng hương vị, dễ tạo tâm lý tò mò và khiến học sinh lầm tưởng ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống. Nicotine trong thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, khả năng tập trung, ghi nhớ và kiểm soát cảm xúc.

Khí dung từ sản phẩm còn chứa các hóa chất có nguy cơ gây tổn thương đường hô hấp; sản phẩm không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ pha trộn các chất gây hại.

Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học cần gắn tuyên truyền kiến thức sức khỏe với phổ biến quy định pháp luật. Thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, truyền thông chuyên đề và lồng ghép nội dung giáo dục trong giảng dạy, nhà trường giúp học sinh nhận diện tác hại của thuốc lá, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Đồng thời, cần trang bị kỹ năng từ chối khi được rủ hút thuốc hoặc sử dụng thuốc lá điện tử. Học sinh có thể kiên quyết nói “không”, nêu rõ lý do ảnh hưởng sức khỏe, chuyển chủ đề hoặc chủ động rời khỏi tình huống có nguy cơ bị lôi kéo. Những kỹ năng này giúp các em tự tin bảo vệ bản thân trước áp lực bạn bè, tránh hình thành thói quen sử dụng thuốc lá từ sớm.

Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học được triển khai bám sát Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Tại Đồng Tháp, hoạt động truyền thông thực hiện theo Kế hoạch 5603/KH-SYT ngày 3-7-2026 của Sở Y tế tỉnh và Hợp đồng trách nhiệm 79/HĐ-QPCTHTL-ĐT ngày 8-5-2026 ký kết giữa Quỹ Phòng bệnh với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp.

Các trường học cần thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, tổ chức Đoàn, Đội trong vận động học sinh chấp hành. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội cũng góp phần kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sử dụng thuốc lá ở học sinh.

Khi nhận thức được nâng cao, quy định được thực hiện nghiêm và mỗi học sinh chủ động nói không với thuốc lá, môi trường giáo dục sẽ an toàn, lành mạnh hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai thế hệ trẻ Đồng Tháp.