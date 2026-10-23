Xây dựng môi trường học đường an toàn: Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm

Tham dự chương trình có Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Long Thành - Phó Trưởng khoa Cảnh sát hình sự (Học viện Cảnh sát nhân dân); đồng chí Kiều Thị Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của xã, Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh hai phân hiệu Liệp Tuyết và Ngọc Liệp.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đức Hùng

Chương trình thể hiện sự chủ động của UBND xã Kiều Phú trong việc phối hợp với cơ quan chuyên môn và các nhà trường nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Học viện Cảnh sát nhân dân và nhà trường giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo đảm nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và những vấn đề thực tiễn mà học sinh đang đối mặt.

Phương pháp tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp hỏi đáp và thực hành xử lý các tình huống giả định sát thực tế giúp các em học sinh dễ hiểu và nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Đức Hùng

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã truyền đạt kiến thức về nhận diện các hình thức bạo lực học đường, phân tích nguyên nhân dẫn đến xung đột và hướng dẫn phương pháp phòng tránh, cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, cách bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Điểm nổi bật của chương trình là phương pháp tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp hỏi đáp và thực hành xử lý các tình huống giả định sát thực tế. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh trực tiếp tham gia phân tích tình huống, nêu quan điểm và lựa chọn phương án giải quyết dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Qua đó, các em rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tránh hành vi nóng giận hoặc sử dụng bạo lực.

Đối với các tình huống có dấu hiệu bạo lực học đường, học sinh được định hướng không cổ vũ, không tham gia, không kích động hoặc phát tán hình ảnh gây tổn thương người khác lên mạng xã hội; đồng thời biết giữ khoảng cách an toàn và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình. Với các tình huống nghi vấn lừa đảo trên không gian mạng, các em cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, không cung cấp mật khẩu, mã xác thực hay thông tin cá nhân và kịp thời thông báo cho người lớn khi phát hiện bất thường.

Tình huống giả định, học sinh được định hướng không cổ vũ, không tham gia, không kích động hoặc phát tán hình ảnh gây tổn thương người khác lên mạng xã hội. Ảnh: Đức Hùng

Thông qua thực hành tình huống, học sinh không chỉ được củng cố kiến thức pháp luật mà còn nâng cao khả năng phán đoán, ra quyết định và chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả lâu dài, UBND xã Kiều Phú tiếp tục giữ vai trò kết nối, Học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ chuyên môn, nhà trường lồng ghép giáo dục vào giảng dạy và gia đình đồng hành nắm bắt tâm lý, định hướng hành vi cho con em.

Chương trình là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của xã Kiều Phú trong việc đẩy mạnh phối hợp liên ngành, kết hợp giữa nâng cao nhận thức với rèn luyện kỹ năng thực hành, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện.