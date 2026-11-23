Công an thành phố tham gia tuyêan truyền Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” tại nhiều trường học. Ảnh: ĐV.

Trang bị kỹ năng

Tại Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải), chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” được tổ chức trong năm học 2026 - 2027 với sự tham gia của đông đảo học sinh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giao lưu và chia sẻ, học sinh được hướng dẫn nhận diện những hành vi có thể gây tổn thương cho bạn bè.

Trong khi đó, ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Mai (xã Nam Trà My), học sinh được tham gia buổi tư vấn với chủ đề “Giáo dục kỹ năng ứng xử trên không gian mạng và bảo đảm an toàn cho học sinh”.

Nội dung tập trung vào cách ứng xử văn minh, chuẩn mực khi tham gia môi trường mạng, nhận diện và phòng tránh những nguy cơ mất an toàn. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình giáo dục kỹ năng sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu) phối hợp với Công an phường Liên Chiểu tổ chức tuyên truyền chủ đề “Không một mình - Kết nối không tổn thương” dành cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

Qua chương trình, giáo viên được nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và hỗ trợ học sinh trước những nguy cơ, hành vi gây tổn thương. Đây cũng là lực lượng gần gũi, có điều kiện nắm bắt tâm lý, diễn biến trong quan hệ bạn bè và những thay đổi của học sinh để kịp thời hỗ trợ.

Thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng những tình huống cụ thể, gắn với đời sống học đường, TS. Phan Thị Nhật Tài, Trưởng ngành Giáo dục công dân và Pháp luật, Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ, hành vi cô lập bạn cùng lớp hay đăng tải thông tin xúc phạm người khác trên mạng có thể bị xem là trò đùa tuổi học trò.

Tuy nhiên, những hành động này có thể gây tổn thương cho người khác và dẫn đến hậu quả pháp lý. Thông qua các tình huống quen thuộc, giúp học sinh nhận diện những biểu hiện của bạo lực học đường, hiểu trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội và biết cách ứng xử phù hợp.

Học sinh Trường THCS Ông Ích Đường tại buổi tuyên truyền kết nối không tổn thương. Ảnh: ĐV.

Phối hợp để phòng ngừa sớm

Những nguy cơ đối với học sinh ngày càng đa dạng, trong đó môi trường mạng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư có thể diễn ra thông qua những mối quan hệ tưởng chừng bình thường trên mạng xã hội.

Đầu tháng 11/2026, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” tại nhiều trường học.

Nội dung tập trung giúp học sinh nhận diện phương thức, thủ đoạn giả danh người quen, kết bạn qua mạng xã hội, xây dựng quan hệ tình cảm để dụ dỗ gửi hình ảnh, video nhạy cảm, sau đó đe dọa, khống chế và tống tiền. Học sinh cũng được hướng dẫn nhận diện tình trạng “bắt cóc online” và các hình thức lừa đảo lợi dụng tâm lý tò mò, thiếu kinh nghiệm của lứa tuổi học đường.

Đến nay, chiến dịch đã được triển khai tại 35 trường học trên địa bàn thành phố. Thông qua những tình huống thực tế, lực lượng công an hướng dẫn học sinh thận trọng khi kết nối với người lạ, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, chia sẻ hình ảnh riêng tư hoặc làm theo những yêu cầu bất thường. Khi gặp nguy cơ, các em cần biết dừng tương tác, lưu giữ bằng chứng và báo cho người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục cần cụ thể hóa việc bảo vệ học sinh trên không gian mạng bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp từng cấp học. Trong đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng tình bạn đẹp và tổ chức hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, tăng cường giáo dục kỹ năng số, hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng tránh và ứng phó với các nguy cơ trực tuyến. Việc hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026 cũng là dịp để nhà trường tổ chức các hoạt động truyền thông, trải nghiệm, khuyến khích học sinh chủ động bảo vệ bản thân, hỗ trợ bạn bè và lan tỏa cách ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng.

Theo TS. Phạm Kiều Duyên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), các hoạt động giáo dục phòng chống bạo lực học đường cần phù hợp với đặc điểm tâm lý từng lứa tuổi. Việc xây dựng môi trường học đường an toàn được thực hiện bằng những hoạt động liên tục, có mục tiêu hành vi cụ thể và được kiểm chứng qua sự thay đổi của học sinh.

Nhà trường cần duy trì kênh tiếp nhận thông tin, tạo niềm tin để các em chủ động tìm đến thầy cô khi gặp vấn đề. Phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng trong nhận diện, xử lý những tình huống vượt quá khả năng hỗ trợ của nhà trường.