Xây dựng môi trường hàng không an ninh, thông minh, thân thiện

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 15/6/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1066/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới”. Ngày 27/7/2026, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 602/KH-BCA-A08 triển khai thực hiện đề án.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền và đồng chí Nguyễn Cao Cường đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, đề án đã tạo 3 chuyển biến bước đầu: Bảo đảm an ninh hàng không chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa; công nghệ, sinh trắc học được ứng dụng rộng rãi; mặt bằng, luồng tuyến được tổ chức lại theo tinh thần "an ninh nhưng phải tạo thuận lợi".

Bộ Công an ban hành Kế hoạch giao nhiệm vụ theo phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. 100% đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì đã ban hành kế hoạch; 9/17 tỉnh, thành phố có cảng hàng không đã ban hành kế hoạch. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP quán triệt Đề án trong toàn hệ thống và chủ động triển khai ngay cả khi Bộ tiêu chí chưa ban hành.

Việc chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm liên tục, không để xảy ra khoảng trống. Các đơn vị thực hiện 11 đợt kiểm tra chất lượng, thử nghiệm và 755 lượt kiểm tra, giám sát; phát hiện, xử lý 57 vụ vi phạm an ninh hàng không và 103 vụ việc về an ninh, trật tự; ký kết 16 quy chế, văn bản phối hợp mới.

Quang cảnh hội nghị.

Giải pháp VNeID, sinh trắc học - hành khách xác thực bằng khuôn mặt thay cho xuất trình giấy tờ - đã triển khai tại 20/23 cảng hàng không; 158.893/163.632 chuyến bay nội địa có hành khách sử dụng; mỗi lượt xác thực chỉ mất thời gian từ 4 - 10 giây. Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đang nghiên cứu áp dụng sinh trắc học toàn trình cho hành khách quốc tế tại Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài…

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới” theo 3 trụ cột “An ninh - Thông minh - Thân thiện”; tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không, doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, thống nhất trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh hàng không và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến trực tiếp đến các nội hàm của đề án. Trong đó, tập trung cho ý kiến về trang thiết bị, hạ tầng phục vụ công tác an ninh hàng không; bảo vệ vành đai, khu vực hạn chế; phòng ngừa, xử lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; an ninh hàng không tại cảng hàng không đang xây dựng, mở rộng, chuẩn bị đưa vào khai thác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu cũng trao đổi về quy chế phối hợp bảo đảm an ninh hàng không giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị liên quan; quy trình ứng dụng sinh trắc học, định danh điện tử VNeID toàn trình; chất lượng phục vụ của nhân viên các hãng hàng không tại các điểm chạm; công tác phối hợp giữa các lực lượng tại các cửa khẩu, doanh nghiệp cảng, hãng hàng không trong tổ chức luồng hành khách…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền và đồng chí Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không, doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện đề án. Việc phối hợp cần được thực hiện đồng bộ, thực chất, rõ trách nhiệm, bảo đảm các nhiệm vụ đề ra được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả; đồng thời đề nghị, các đơn vị tiếp tục rà soát những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, chủ động đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường hàng không an ninh, thông minh, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.