Ngành giáo dục và đào tạo đưa mục tiêu phòng chống đuối nước trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Ảnh: CHÂU NỮ

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung Kế hoạch số 463/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện mục tiêu Chương trình không có học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường; học sinh bỏ học, bị đuối nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Ngành giáo dục và đào tạo đưa công tác phòng ngừa bạo hành, xâm hại, phòng ngừa học sinh bỏ học, phòng chống đuối nước vào nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, các trường, trung tâm trực thuộc Sở. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện hiệu quả các quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục. Thường xuyên rà soát, phân loại, theo dõi học sinh có nguy cơ bỏ học và học sinh đã bỏ học; xác định nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu, vấn đề tâm lý, hành vi hoặc nguyên nhân khác.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương, công an, cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn học sinh.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đặt ra nhiều nội dung và giải pháp, như: tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ và can thiệp đối với học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường; phòng ngừa học sinh bỏ học; hỗ trợ học sinh có nguy cơ và học sinh đã bỏ học; tăng cường giáo dục phòng chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn; tăng cường quản lý thông tin, dữ liệu; tập huấn, kiểm tra, đánh giá và thực hiện chế độ báo cáo.