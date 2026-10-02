Xây dựng môi trường du lịch trật tự, an toàn:Chủ động trước những rủi ro mới

Du khách được trả lại tài sản bị thất lạc. Ảnh: LÊ PHẠM

Triển khai phương án phòng ngừa

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng liên tục tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lượng người tập trung đông trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an toàn. Đặc biệt, an toàn thực phẩm là một nội dung cần được chủ động chuẩn bị.

Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố cho biết, đơn vị đã tổ chức giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 13 sự kiện chính trị, lễ hội lớn, bên cạnh đó, triển khai Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra các sự kiện.

Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành, địa phương đã kiểm tra hơn 10.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; xử phạt vi phạm hành chính 302 trường hợp với số tiền gần 2 tỷ đồng. Thời gian tới, công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Tại các điểm tham quan, yêu cầu chủ động ứng phó với sự cố cũng được đặt lên hàng đầu. Vừa qua, bộ phận quản lý di tích Ngũ Hành Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tổ chức thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại bãi xe số 2. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, phụ trách bộ phận quản lý di tích Ngũ Hành Sơn, diễn tập giúp lực lượng tại chỗ nâng cao kỹ năng xử lý tình huống; đồng thời kiểm tra tính khả thi của phương án để kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình.

Tương tự, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác định công tác cứu hộ, cứu nạn cần theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng cứu nhanh và ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là tại những khu vực đông khách. Do đó, lực lượng cứu hộ được rà soát, bố trí phù hợp với đặc điểm, mức độ rủi ro và lượng khách từng khu vực; chủ động tăng cường nhân lực, phương tiện, trang thiết bị tại những bãi tắm tập trung đông du khách hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: BQL di tích

Tăng cường công tác phối hợp

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hải Vân chỉ đạo Công an phường chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, lực lượng trên địa bàn phường. Trong đó, chú trọng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy và các quy định có liên quan đối với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, du lịch.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế, công an, biên phòng, các lực lượng liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất các phương án xử lý khi có sự cố trên biển. Mục tiêu là khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, các lực lượng có thể phối hợp theo một quy trình thống nhất, giảm tối đa thời gian từ lúc phát hiện sự cố đến khi tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế. Bên cạnh đó, ban quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định an toàn, kỹ năng phòng tránh đuối nước và khuyến cáo du khách lựa chọn khu vực tắm biển được quản lý, có lực lượng cứu hộ trực.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, từ khóa quan trọng nhất là “phối hợp chủ động và chia sẻ thông tin”. Các bên không nên chờ đến khi xảy ra sự cố mới tìm cách liên hệ mà cần xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và phương thức phối hợp từ trước. Theo đó, công tác tập huấn, diễn tập cần được thực hiện với những tình huống sát thực tế như khách nước ngoài mất hộ chiếu, phát hiện giấy tờ nghi vấn, khách bị lừa đảo trực tuyến, cháy, tai nạn, mất tích, gây rối hoặc sự cố ảnh hưởng đến đông người.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thông qua việc tập hợp doanh nghiệp, phổ biến cảnh báo, tổ chức đào tạo và chuyển tải những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đến cơ quan chức năng. “Ở góc độ ngành khách sạn, chúng tôi mong muốn hình thành nguyên tắc: Một sự cố tại một doanh nghiệp không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp đó; nếu xử lý không tốt, nó có thể trở thành vấn đề về hình ảnh của cả điểm đến”, ông Quỳnh nói.