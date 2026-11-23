Chiều 23/11, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức tọa đàm “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM”.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tham dự và chủ trì tọa đàm có ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tọa đàm còn có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tọa đàm diễn ra trong thời điểm đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị và TP.HCM đang trong quá trình xây dựng, triển khai các nghị quyết để triển khai luật.

Sáng 23/11, TP.HCM cũng vừa công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Thành phố cần chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giữ vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những mô hình trọng tâm để gắn nghiên cứu với sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi tọa đàm.

Vùng lõi khoa học công nghệ

Buổi tọa đoàn đã nhận được 50 bài tham luận. Trong đó, sẽ trình bày và thảo luận, tập trung 5 nhóm nội dung chính. Tại buổi tọa đàm, đại diện Tập đoàn Becamex giới thiệu Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM với cấu trúc gồm vùng lõi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; vành đai sản xuất công nghệ cao; hệ thống kết nối đa tầng.

Theo Becamex, vùng lõi được tổ chức tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, quy mô khoảng 220ha, định hướng mở rộng thêm khoảng 103ha. Đây là không gian tập trung hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát triển công nghệ, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Trung tâm Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự kiến hình thành từ việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây, được xác định sẽ trở thành hạt nhân của hệ sinh thái.

Các thành phần kết nối gồm: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, khu công nghệ số tập trung, công viên giáo dục và nghiên cứu phát triển, các trung tâm nghiên cứu, sản xuất tiên tiến, phòng thí nghiệm dùng chung và quần thể WTC phục vụ xúc tiến thương mại, hội nghị, triển lãm, kết nối quốc tế.

Bao quanh vùng lõi là vành đai sản xuất công nghệ cao, gắn với các khu công nghiệp thế hệ mới như: Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III và VSIP IV. Theo tham luận, tổng quỹ đất công nghiệp công nghệ cao hơn 3.100ha, trong đó khoảng 1.020ha dành cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung.

Cách tổ chức này hướng đến đặt năng lực nghiên cứu ngay trong không gian sản xuất công nghiệp quy mô lớn, giúp kết quả nghiên cứu sớm được thử nghiệm, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa. Doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận hạ tầng nghiên cứu, đặt hàng giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ và từng bước làm chủ công nghệ.

Các lĩnh vực được định hướng thu hút gồm vi mạch bán dẫn, điện – điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, tự động hóa, robot và sản xuất tiên tiến. Qua đó, Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối, lan tỏa hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn Thành phố và vùng Đông Nam bộ…

Ông Phạm Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex phát biểu tại buổi tọa đàm.

Chuyển kết quả nghiên cứu thành mô hình phát triển

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, phát triển Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.

Vấn đề cốt lõi là chuyển kết quả nghiên cứu thành mô hình phát triển, cơ chế chính sách và nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung sáu vấn đề trọng tâm gồm: Thống nhất nhận thức, xác định đúng bản chất và mục tiêu phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết đa cực, phát huy lợi thế và bảo đảm tính đồng bộ.

Toàn cảnh tọa đàm.

Thứ ba, đổi mới phương thức quản trị, hoàn thiện thể chế và cơ chế, chính sách để mô hình vận hành hiệu quả. Thứ tư, lấy phát triển năng lực công nghệ, liên kết nghiên cứu với doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu làm trọng tâm.

Thứ năm, đổi mới phương thức huy động, phân bổ nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thứ sáu, xác định rõ bộ tiêu chí, lộ trình, nhiệm vụ ưu tiên và trách nhiệm tổ chức thực hiện; cơ chế công nhận, chuyển tiếp Đề án đã được phê duyệt.