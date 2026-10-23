Xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với chương trình mục tiêu để giảm nghèo

Công tác xây dựng mô hình nông nghiệp của xã Hưng Khánh trong thời gian gần đây cũng đã đạt được một số kết quả khả quan tiêu biểu như mô hình trồng dâu nuôi tằm với diện tích khoảng 15,7 ha diện tích trồng dâu. Dự kiến trong năm 2026, sản lượng kén tằm đạt khoảng 17 tấn, với tổng doanh thu ước đạt trên 4 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nghề trồng dâu nuôi tằm đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng như tập quán sản xuất của người dân nơi đây.

Mô hình phát triển kinh tế trồng cây dâu tằm cũng tạo sinh kế cho người dân xã Hưng Khánh thoát nghèo.

Hay mô hình trồng cây bí đỏ tại thôn Núi Vì, Khe Năm. Hay mô hình mô hình lúa nếp tú lệ tại sáu thôn Núi Vì, Ngọn Đồng, Hồng Hải, Hồng Ca, Hồng Lâu và Khe Ron cũng mang lại hiệu quả kinh tế. Mô hình bí đao xanh phát triển, sinh trưởng tốt đang ra quả.

Đặc biệt là cây tre bát độ được địa phương triển khai đồng bộ với tổng diện tích khoảng có 1.968 ha, trở thành một trong những vùng nguyên liệu tập trung lớn của địa phương. Dự kiến, sản lượng măng năm 2026 đạt khoảng 15.000 tấn. Xã Hưng Khánh đưa vào kế hoạch năm 2026 diện tích đã trồng 67,8 ha trong đó trồng phân tán 19 ha, trồng tập trung 48,8 ha.

Sản phẩm cây tre măng bát độ xã Hưng Khánh là sự thành công của tư duy mới về kinh tế nông nghiệp trong phát triển bền vững. Biến sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mang tính tự cung tự cấp sang sản phẩm chế biến sâu để xuất khẩu, nâng cao giá trị nông nghiệp địa phương.

Cũng theo xu hướng ấy, xã Hưng Khánh tiếp tục phát triển các loại cây nông nghiệp trở thành sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, đưa ra thị trường trong và ngoài nước, điều đó đồng nghĩa với việc làm tăng thêm thu nhập, giảm nghèo cho bà con nông dân, đặc biệt là các khu vực đông đồng bào dân tộc thiểu số xã Hưng Khánh.

Theo số liệu của UBND xã Hưng Khánh, năm 2024 toàn xã có 51 hộ nghèo chiếm 1,52%; hộ cận nghèo có 93 hộ chiếm 2,77%, năm 2025 toàn xã chỉ còn 28 hộ nghèo nghèo và 86 hộ cận nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo cũng được giảm đáng kể qua các năm đặc biệt năm 2026.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh – ông Trần Văn Tam cho hay: “Trong năm 2026, xã Hưng Khánh xác định việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ quan trọng.

Mô hình trồng chè bát tiên tại xã Hưng Khánh cũng mang lại hiệu quả tích cực.

UBND xã đã tập trung rà soát nhu cầu, tổ chức triển khai các chính sách, dự án, tiểu dự án theo đúng đối tượng, đồng thời ưu tiên các nội dung gắn trực tiếp với đời sống và sinh kế của người dân. Trong đó, xã tập trung vào hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Qua triển khai, các chính sách đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn lực, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh băn khoăn, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, sản xuất của người dân chủ yếu còn nhỏ lẻ; việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa thật sự ổn định. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số nội dung, thủ tục cần tiếp tục được hướng dẫn và hoàn thiện để cơ sở triển khai thuận lợi hơn.

Trồng dâu nuôi tằm giúp cho người dân thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi năm.

Thời gian tới, xã Hưng Khánh đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, hướng dẫn kịp thời và tạo điều kiện để cơ sở chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn các chương trình sẽ tập trung nhiều hơn vào phát triển sinh kế bền vững, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên một cách bền vững.