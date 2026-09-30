Đại diện đơn vị chủ nhiệm đề tài thuyết minh nhiệm vụ khoa học, công nghệ về xây dựng mô hình phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bún Vân Cù.

Nghề bún Vân Cù được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024. Hiện nay, làng nghề bún Vân Cù có hơn 90 hộ sản xuất với trên 30 tấn mỗi ngày.

Theo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đại diện UBND phường Kim Trà trước Hội đồng, giá trị di sản làng nghề chưa được khai thác tương xứng; sản xuất và tiêu thụ chủ yếu dừng ở bún tươi trong phạm vi địa phương, sản phẩm chưa hình thành được thị trường ngoài thành phố Huế. Thời hạn sử dụng bún tươi rất ngắn, khoảng 24 giờ. Phạm vi phân phối hạn chế, tỷ lệ hao hụt cao, chưa đáp ứng yêu cầu tham gia kênh quà tặng, bán lẻ hiện đại và xuất khẩu.

Để giải quyết các vấn đề trên, phường Kim Trà mong muốn cùng các đơn vị phối hợp thực hiện đánh giá được thực trạng làng nghề sản xuất bún Vân Cù; cải tạo, nâng cấp được cơ sở sản xuất của các hộ tham gia mô hình, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; xây dựng được quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản sản phẩm bún Vân Cù ở quy mô thương mại; xây dựng được quy trình xử lý nước thải quy mô hộ làng nghề đảm bảo quy định hiện hành.

Ngoài ra, mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được Bộ tiêu chuẩn cơ sở chất lượng sản phẩm bún Vân Cù và công bố hợp quy; quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể bún Vân Cù; xây dựng được mô hình liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển được thị trường trong và ngoài TP. Huế.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của ủy viên phản biện đề nghị đơn vị chủ nhiệm đề tài và các đơn vị phối hợp cần làm rõ một số nội dung liên quan đến thời gian bảo quản, kỹ thuật công nghệ sản xuất bún tươi, thị trường tiêu thụ, chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải phù hợp với quy mô hộ làng nghề; đồng thời yêu cầu đơn vị chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo theo các nội dung góp ý cũng như theo đúng mẫu quy định của một báo cáo thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao đặt hàng.