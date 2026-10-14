Xây dựng mô hình kinh tế, thương mại hóa tài sản số, sở hữu trí tuệ

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo - Ảnh: Nh.V

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, tham vấn những vấn đề trọng tâm, như: Ghi nhận tài sản dữ liệu vô hình trong sổ kế toán; phương pháp đo lường mức đóng góp của công nghiệp văn hóa vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); tính khả thi của biểu mức thu ba tầng; cơ sở quyền đối với dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI). Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, đề xuất những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nhằm hoàn thiện đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phát triển kinh tế từ tài sản số văn hóa là hướng tiếp cận mới, mở ra nhiều cơ hội phát huy giá trị di sản thông qua các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sáng tạo.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa tài sản số cần được thực hiện có trách nhiệm, không chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà phải bảo đảm tôn trọng các giá trị văn hóa, tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Nh.V

Đối với tỉnh Quảng Trị, mục tiêu đặt ra là hình thành kho tài sản số văn hóa, và hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiệu quả, bảo đảm dữ liệu di sản được khai thác, sử dụng đúng mục đích, có trách nhiệm, minh bạch. Qua đó, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được lan tỏa rộng rãi, đồng thời hình thành những lợi ích kinh tế thiết thực, bền vững.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các tài liệu chuyên môn, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đây là bước quan trọng nhằm xây dựng nền tảng số phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển thể thao và du lịch; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nh.V