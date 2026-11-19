Lực lượng Công an xã Đức Lương họp với Tổ tự quản thực hiện mô hình “Xóm không ma túy” Phúc Tiến.

Tại xóm Phúc Tiến, mô hình “Xóm không ma túy” được triển khai với sự tham gia của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân. Xóm có 281 hộ với 1.180 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, địa bàn từng có 5-6 người liên quan đến ma túy.

Ông Đinh Văn Phúc, Bí thư Chi bộ,Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Phúc Tiến, Tổ trưởng Tổ tự quản thực hiện mô hình “Xóm không ma túy”, cho biết: Việc tuyên truyền không chỉ hướng đến người có nguy cơ vi phạm mà còn vận động gia đình quan tâm, động viên người nghiện tự nguyện cai nghiện, điều trị bằng Methadone. Nhờ đó, một số trường hợp đã thay đổi nhận thức, từng bước từ bỏ ma túy; tình hình an ninh trật tự trong xóm có chuyển biến tích cực. Đến nay, xóm cơ bản không còn người nghiện ma túy, không phát sinh tội phạm ma túy mới.

Cùng với phòng, chống ma túy, Công an xã Đức Lương còn phối hợp với các nhà trường triển khai mô hình “Giáo dục đạo đức học sinh”. Mô hình có sự tham gia của lực lượng Công an, đại diện các trường học, trưởng xóm và lực lượng an ninh cơ sở, tập trung hỗ trợ, giáo dục những học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt. Qua phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Đức Lương, Trường Tiểu học và THCS Minh Tiến, lực lượng chức năng đã tổ chức giáo dục, nhắc nhở 20 lượt học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đức Lương, cho biết: Từ khi triển khai mô hình, ý thức của học sinh có chuyển biến tích cực. Các em chú ý hơn trong học tập, chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy và hạn chế tình trạng gây mất trật tự trong lớp học.

Cán bộ Công an xã Đức Lương tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Đức Lương.

Những mô hình trên là một phần trong cách làm của Công an xã Đức Lương nhằm đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự đến gần hơn với từng khu dân cư, trường học. Thay vì chỉ tập trung xử lý khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, nắm tình hình, phát hiện sớm nguy cơ và huy động sự tham gia của người dân, nhà trường, gia đình. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, không hình thành điểm nóng phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã tổ chức 158 lượt tuần tra với 354 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thiếu tá Đoàn Xuân Nam, Phó Trưởng Công an xã Đức Lương, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì những mô hình phát huy hiệu quả, rà soát, đánh giá để đề xuất nhân rộng cách làm phù hợp. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quản lý, giúp đỡ các trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Từ những việc làm cụ thể ở xóm, bản và trường học, các mô hình tự quản đang góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Khi mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cùng chủ động tham gia phòng ngừa, sự bình yên ở cơ sở sẽ được vun đắp từ những hành động thiết thực hằng ngày.