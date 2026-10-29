Xây dựng mô hình doanh nghiệp thông minh, tự vận hành 24/7 trong kỷ nguyên số tại Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với sản xuất và quản trị doanh nghiệp. Ông Hồ Quang Bửu đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung ba vấn đề trọng tâm: chủ động ứng dụng AI vào thực tiễn quản trị, kế toán, bán hàng; đầu tư đồng bộ cho dữ liệu, con người, quy trình; tăng cường kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Hồ Quang Bửu phát biểu khai mạc tại buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tập trung thảo luận về thực trạng ứng dụng AI trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự dịch chuyển mô hình sang "lực lượng lao động số" hoạt động 24/7 thông qua AI Agent, cũng như bài toán thiết kế hệ điều hành doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và quy trình chuẩn hóa. Theo thống kê từ Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, dù phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ mới ở giai đoạn đầu chuyển đổi số, nhu cầu tiếp cận và ứng dụng AI đang tăng rất rõ nét.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại buổi hội thảo.

Hội thảo không chỉ mang đến các góc nhìn chuyên sâu về mô hình phối hợp Human + AI Agent Team mà còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ hiện đại. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định quyết tâm đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số năng động và phát triển bền vững.