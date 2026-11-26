Ngày 26-11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Điểm giữ xe an toàn, bảo đảm an ninh trật tự” dọc bãi biển trên các tuyến đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng, thuộc phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang. Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo phường Nha Trang, phường Bắc Nha Trang và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Công an tỉnh, thời gian qua, tình trạng trộm cắp xe mô tô, xe gắn máy và tài sản của người dân khi đi tắm biển dọc hai tuyến đường này có dấu hiệu gia tăng, gây bức xúc trong dư luận. Phần lớn các vụ việc xảy ra do người dân để xe trên bờ không có người trông coi, không khóa an toàn, tạo sơ hở cho các đối tượng lợi dụng trộm cắp. Với thực trạng đó, việc xây dựng mô hình gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xem là giải pháp cần thiết, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất bước đầu mỗi phường sẽ xây dựng 2 điểm giữ xe an toàn dọc bãi biển trên các tuyến đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng.

Đại tá Lê Quang Dũng phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Quang Dũng cho biết, đây là mô hình giữ xe công cộng miễn phí, phục vụ người dân và du khách, nhất là vào dịp lễ, tết, giờ cao điểm và những thời điểm đông người. Các địa phương sẽ huy động lực lượng tại chỗ, trong đó có lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để trông giữ xe, đồng thời nghiên cứu chế độ bồi dưỡng cho lực lượng này. Về lâu dài, các địa phương cần lấy ý kiến Nhân dân và có phương án phát triển mô hình hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị, sau khi ra mắt, mô hình cần gắn với nhiệm vụ bảo đảm văn minh đô thị. Các địa phương vừa tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm các trường hợp dựng xe tràn lan dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong công viên, hướng đến một khu vực Nha Trang văn minh, an toàn. Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị để ra mắt mô hình chậm nhất vào ngày 15-12.