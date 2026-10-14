Xây dựng mô hình cụ thể, gắn với nhu cầu thực tiễn của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Dự án 8, giai đoạn 2021–2025.

Giai đoạn 2021–2025, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Sau 5 năm triển khai, Dự án đã góp phần thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vị thế và tiếng nói của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điểm nổi bật là việc chuyển từ tuyên truyền nâng cao nhận thức sang xây dựng các mô hình cụ thể, gắn với nhu cầu thực tiễn của phụ nữ và trẻ em. Toàn tỉnh đã thành lập 242 Tổ truyền thông cộng đồng, từng bước trở thành lực lượng nòng cốt trong vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới. Đặc biệt, sự tham gia ngày càng tích cực của nam giới đã góp phần thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Ngoài ra, 72 Địa chỉ tin cậy được củng cố, thành lập mới đã góp phần hình thành mạng lưới tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực. 44 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tạo môi trường để trẻ em nâng cao kiến thức, kỹ năng, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến bản thân. Quảng Trị cũng đã tổ chức 86 cuộc đối thoại chính sách, tạo điều kiện để phụ nữ trực tiếp phản ánh nhu cầu, đề xuất giải pháp về vốn, việc làm, đào tạo nghề, phát triển sinh kế, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình. Bên cạnh các hoạt động truyền thông, Dự án 8 còn chú trọng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua hỗ trợ mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ; ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận thương mại điện tử. Qua đó, nhiều phụ nữ từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất gắn với thị trường.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị khẳng định: Điểm nổi bật là Dự án không chỉ dừng lại ở các hội nghị, lớp tập huấn, mà đã từng bước đưa bình đẳng giới vào đời sống cộng đồng thông qua những mô hình cụ thể, những con người cụ thể và những thay đổi cụ thể. Bình đẳng giới là việc người phụ nữ có được quyền lên tiếng, có cơ hội lựa chọn và có khả năng tham gia vào những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình hay không. Muốn thay đổi những định kiến tồn tại lâu đời, cần sự tham gia của cả gia đình, cộng đồng và đặc biệt là nam giới. Đặc biệt, một người phụ nữ có kiến thức, có thu nhập, có sinh kế và khả năng tự chủ về kinh tế sẽ có thêm điều kiện để đưa ra những quyết định đối với cuộc sống của mình và gia đình. Điều đáng quý hơn là nhận thức đã thay đổi, tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe nhiều hơn, trẻ em có thêm cơ hội thể hiện chính mình và cộng đồng từng bước hình thành những cách nghĩ, cách làm tiến bộ hơn. Mỗi điển hình được biểu dương hôm nay sẽ là một hạt nhân lan tỏa. Mỗi mô hình hiệu quả sẽ là một điểm sáng để nhân rộng và mỗi câu chuyện đẹp về sự thay đổi sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, báo cáo đề dẫn tại Hội nghị.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất ý kiến đóng góp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Dự án, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Bà Trần Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơn cho biết, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện Dự án 8, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Địa phương đã tổ chức 47 lớp, buổi truyền thông với 2.490 lượt hội viên tham gia; duy trì 4 mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, xây dựng 2 câu lạc bộ thủ lĩnh của trẻ em tại trường học và tổ chức các hoạt động đối thoại với phụ nữ. Từ thực tiễn địa bàn miền núi, biên giới, bà Trần Thanh Hiền kiến nghị cần tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm các mô hình được duy trì hiệu quả, bền vững sau khi kết thúc Dự án.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị thông tin, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy những mô hình hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao quyền năng kinh tế, kỹ năng số và năng lực lãnh đạo của phụ nữ; ưu tiên địa bàn khó khăn, nhóm phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Dịp này, Hội đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân và 20 tập thể vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021–2025, lan tỏa các cách làm hiệu quả, huy động sự chung tay của cộng đồng, tạo thêm cơ hội phát triển cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.