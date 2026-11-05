Hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết Hội thảo diễn ra trong những ngày kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917 – 2026), sự kiện mở ra bước ngoặt trong lịch sử nhân loại, đồng thời khẳng định vai trò quyết định của một chính đảng cách mạng có đường lối đúng đắn, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực tiễn.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Marx – Lenin về công tác xây dựng đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng từ cơ sở. Người khẳng định: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng "là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở"; từ đó đặt ra yêu cầu xây dựng chi bộ thực sự đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ Đại hội XIV của Đảng, đất nước và dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được đặt ra ngày càng toàn diện và cấp thiết. Các Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là chuyển mạnh từ củng cố tổ chức sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh.

Một trong số những giải pháp cụ thể mà Kết luận 58-KL/TW xác định là: "Nghiên cứu thí điểm xây dựng ‘Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu’ trong các cơ quan Trung ương gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng lực dự báo, tư duy chiến lược".

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải, đây là nhiệm vụ nghiên cứu thí điểm, chưa phải mô hình hay bộ tiêu chí đã được ban hành, song với vị trí là đảng bộ tập hợp các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng ở Trung ương, Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương có trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chủ trương thí điểm xây dựng "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" và Hội thảo là bước đi cụ thể trong lộ trình đó.

Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia, đã đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, tựu chung ở 4 nhóm vấn đề trọng tâm: làm rõ cơ sở lý luận, vị trí, vai trò và những đặc điểm đặc thù của mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu"; đánh giá khách quan thực tiễn hoạt động của các chi bộ, nhận diện những vấn đề đặt ra và tổng kết kinh nghiệm; tập trung thảo luận, phản biện và hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu"; đề xuất phương thức tổ chức triển khai, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, về lý luận, có thể quan niệm: Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu là chi bộ được xây dựng và vận hành trên nền tảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ của Đảng; có năng lực lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược; có đội ngũ đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ, năng lực nghiên cứu, tư duy dự báo và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới.

"Mô hình chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu cần bảo đảm sự gắn kết giữa xây dựng chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh của đảng viên với phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy chiến lược; gắn đánh giá tổ chức đảng, đảng viên với kết quả, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đây là cơ sở lý luận để xác định rằng sản phẩm tham mưu có chất lượng cao không chỉ là kết quả của trình độ chuyên môn, mà còn phản ánh chất lượng lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, đảng viên", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường phát biểu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Khắc Việt, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chi bộ kiểu mẫu là khái niệm mới, chưa từng được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trong công tác đảng. Trong tư tưởng chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiểu mẫu là tấm gương sáng, tiêu biểu để các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo; kiểu mẫu như khuôn mẫu, hình mẫu để các tập thể, cá nhân bắt chước, làm theo.

Như vậy, khái niệm "chi bộ kiểu mẫu" mà Ban Chấp hành Trung ương cho làm thí điểm là chi bộ không chỉ được đánh giá, xếp loại "bốn tốt", "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", mà phải thể hiện là tấm gương có tác dụng lan tỏa ảnh hưởng tới các tổ chức đảng khác cùng loại hình, là hình mẫu để các chi bộ khác học tập, làm theo.

Kết luận hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định các tham luận và ý kiến thảo luận đã thể hiện rõ việc kết hợp lý luận với thực tiễn; đúc rút từ chính kinh nghiệm lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, các ý kiến tại hội thảo cho thấy, "chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" không phải thêm một danh hiệu thi đua, mà là chuẩn mực cao hơn của chi bộ trong sạch, vững mạnh, phù hợp tính chất cơ quan tham mưu chiến lược. Chi bộ kiểu mẫu phải được đánh giá bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, không phải bằng hồ sơ, biên bản. Chất lượng tham mưu không đo bằng số lượng văn bản, mà ở tầm nhìn chiến lược, tính khả thi và hiệu quả chính trị trong chỉ đạo thực tiễn.

Trên cơ sở kết quả Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị mỗi cấp ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên cụ thể hóa những nội dung đã được Hội thảo thống nhất thành việc làm cụ thể. Qua đó, xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, toàn diện, kiểu mẫu, xứng đáng là "bộ tham mưu chiến lược" của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.