Xây dựng "Mái ấm thanh niên" tặng gia đình khó khăn

Gia đình bà Phúc thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Bà Phúc hiện sức khỏe không tốt, thu nhập thấp lại đang nuôi con trai học đại học.

Các đơn vị ký kết hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Phúc.

Trước hoàn cảnh đó, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Căn nhà có diện tích khoảng 100 m² gồm phòng khách, phòng ngủ, mái hiên và khu vệ sinh khép kín, tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố vận động, kết nối Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc và Công ty VIKOF Mobile (Hàn Quốc) hỗ trợ 190 triệu đồng; còn lại do chính quyền địa phương hỗ trợ và gia đình đối ứng.

Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, qua đó, giúp gia đình bà Phúc có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.