Xây dựng lực lượng vũ trang xã Đan Phượng vững mạnh

Lãnh đạo xã Đan Phượng tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Ngân Nga

Tham dự buổi lễ có đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã Đan Phượng, các nguyên cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã nghỉ hưu, nghỉ công tác và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi phim phóng sự, lắng nghe diễn văn kỷ niệm và cùng nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đây là hành trình được hun đúc bằng lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngân Nga

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, dự bị động viên và các thế hệ cán bộ quân đội trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang xã tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Đồng thời quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt tặng quà cho nguyên cán bộ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ảnh: Ngân Nga

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Đan Phượng đã tặng quà tri ân nguyên cán bộ thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn đối với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; qua đó tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang xã Đan Phượng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.