Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô tinh, gọn, mạnh, hiện đại
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dung-luc-luong-vu-trang-thu-do-tinh-gon-manh-hien-dai-10433485.html