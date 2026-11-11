Xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở - giữ bình yên Thủ đô

Lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục, các đối tượng đưa ra lời hứa có quan hệ với người trong cơ quan quản lý, có thể can thiệp kết quả thi và “bảo đảm đỗ 100%” để nhận tiền của các thí sinh. Các đối tượng đã thu hơn 12 tỷ đồng.