Thông điệp được ông đưa ra trong chuyến thị sát Đại học Hải quân Kim Jong Suk ngày 18/11.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa, hàng trước) chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên và sinh viên Đại học Hải quân Kim Jong Suk ở tỉnh Nam Hamgyong, ngày 18/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/11 đưa tin ông Kim đã kiểm tra các cơ sở của nhà trường, gồm bảo tàng cách mạng, phòng nghiên cứu quân sự và các khu huấn luyện. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng theo dõi hoạt động huấn luyện tại các phòng nghiên cứu tác chiến và mô phỏng, đồng thời chụp ảnh cùng cán bộ, giảng viên và học viên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát Đại học Hải quân Kim Jong Suk ở tỉnh Nam Hamgyong, ngày 18/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tại đây, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, trong bối cảnh môi trường an ninh có nhiều thách thức. Ông cho rằng tình hình hiện nay đòi hỏi phải đào tạo thêm các chuyên gia về hệ thống tác chiến hải quân và sĩ quan chỉ huy có năng lực chuyên môn cao, thành thạo phương thức tác chiến hiện đại. Ông cũng yêu cầu nhà trường trở thành trung tâm đào tạo quân sự, gắn công tác giảng dạy và huấn luyện với yêu cầu thực tiễn.

KCNA cho biết trong các ngày 17-18/11, ông Kim còn thị sát các công trình thuộc chương trình phát triển khu vực tại huyện Riwon và Ragwon, tỉnh Nam Hamgyong. Các địa điểm được kiểm tra gồm cơ sở nuôi trồng thủy sản ven biển, khu nhà ở, bệnh viện, nhà máy công nghiệp nhẹ và trung tâm dịch vụ tổng hợp. Ông yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng và hiệu quả hoạt động của các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên và sinh viên Đại học Hải quân Kim Jong Suk ở tỉnh Nam Hamgyong, ngày 18/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp ông Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bản tin KCNA ngày 19/11 không đề cập khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc hoặc tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.