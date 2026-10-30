Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại

Chiều 30-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy và đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành, xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phổ biến, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Thái

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau khi nghe báo cáo, tham luận của các đơn vị, địa phương, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng và chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt; nhiều mục tiêu đạt cao hơn mặt bằng chung với cả nước và có nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thành phố đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, vừa tổ chức thực hiện, vừa rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được tiếp tục giữ vững ổn định, Công an thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn như ứng dụng Hanoi Smart Police, hệ thống camera AI, Trung tâm dữ liệu của Công an thành phố, UAV giám sát an ninh trật tự…

Tổ chức bộ máy và Công an thành phố đã cơ bản tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Công an thành phố ngày càng được củng cố, nâng cao trình độ về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố được hỗ trợ các chế độ, chính sách vượt trội…

Những chính sách hỗ trợ của thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã được Bộ Công an đặc biệt ghi nhận và biểu dương trong toàn quốc. Đây là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp Thủ đô đối với lực lượng công an. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật của các đơn vị, lực lượng trong Công an thành phố đã từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời báo cáo với cấp ủy, các cơ quan có liên quan, với lãnh đạo thành phố những vấn đề về an ninh chính trị nội bộ, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nguy cơ phát sinh điểm nóng. Công an thành phố cũng đã tiên phong tháo gỡ các điểm nghẽn của thành phố, tạo chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực.

Những kết quả trong xây dựng lực lượng Công an thành phố đã góp phần tạo nên sức mạnh mới trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhân dân và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cùng với sự phát triển nhanh của thành phố, các vấn đề về an ninh trật tự ngày càng đa dạng, tội phạm trên không gian mạng, các nguy cơ an ninh phi truyền thống, những vấn đề phát sinh từ quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải thực sự bứt phá vượt trội, tiêu biểu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành ủy xác định xây dựng lực lượng Công an Thủ đô mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ riêng của Công an thành phố mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị thành phố và sự đồng hành của nhân dân Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 86-KL/TW và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị thành phố quan tâm 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, ngay sau hội nghị, Bí thư Thành ủy đề nghị cần sớm tổ chức quán triệt, phổ biến với hình thức phù hợp, triển khai nghiêm túc Kết luận số 86-KL/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TU, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Nhiệm vụ này được đồng chí Trần Đức Thắng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố để triển khai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Thái

Thứ hai, Bí thư Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực - Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TU.

Đối với những đề xuất của Công an thành phố, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu, phối hợp giải quyết với tinh thần hỗ trợ tối đa và đồng hành với lực lượng Công an Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Thái

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp hỗ trợ Công an cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; ưu tiên bố trí nguồn lực và hỗ trợ xây dựng lực lượng Công an địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TU.

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại, sớm hơn so với Công an các địa phương khác trong toàn quốc. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Đồng thời khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh với tinh thần “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.