Xây dựng lực lượng cảnh vệ xứng đáng với danh hiệu 'lá chắn thép'

Đến dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Phòng Cảnh vệ miền Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam (Phòng 180) cho biết, với bề dày lịch sử 70 năm truyền thống, đơn vị vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, có 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và những nguy cơ an ninh, an toàn ngày càng phức tạp, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyết tâm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng cảnh vệ là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng cảnh vệ phải luôn dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

"Dù lực lượng có tinh nhuệ, phương tiện có hiện đại đến đâu nhưng nếu không có sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân thì khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự hỗ trợ từ những người dân bình dị đều mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ", Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhắc lại hình ảnh người dân TPHCM đứng hai bên đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM an nghỉ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm và lòng yêu nước sâu sắc của nhân dân.

Đồng chí khẳng định, sức mạnh của lực lượng vũ trang bắt nguồn từ nhân dân; vì vậy, cùng với việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, lực lượng cảnh vệ càng phải trân trọng, gắn bó với sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, để cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện hiệu quả. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng cảnh vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ.