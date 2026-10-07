Xây dựng lực lượng CAND đặc khu vững mạnh, hiện đại, quản trị hiệu quả các thách thức về an ninh

Chiều 7/10, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: "Xây dựng lực lượng CAND đặc khu trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kỷ nguyên phát triển mới".

Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị, học viện thuộc Bộ Công an và công an một số địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Việc xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do và các cụm công nghiệp - dịch vụ - đô thị biển có ý nghĩa ngày càng quan trọng, là khâu đột phá nhằm hình thành các cực tăng trưởng và không gian phát triển mới của đất nước.

Tuy nhiên, phát triển đặc khu càng nhanh, càng mở và càng hội nhập sâu rộng thì yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự càng cao, càng toàn diện. Đặc khu không chỉ là địa bàn phát triển kinh tế thuần túy mà luôn gắn liền với các không gian có vị trí đặc biệt về địa kinh tế, địa chính trị, đối ngoại, gắn chặt với khu vực phòng thủ biển, đảo tiền tiêu và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Khai mạc hội thảo, Đại tá PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, sự kiện là diễn đàn khoa học quan trọng để các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học lý luận và cán bộ thực tiễn cùng trao đổi, chia sẻ tầm nhìn và giải pháp.

Các ý kiến đóng góp tâm huyết tại hội thảo sẽ được Ban tổ chức tiếp thu, tổng hợp để báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp khả thi, góp phần xây dựng lực lượng CAND các đặc khu thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng kỳ vọng trong kỷ nguyên mới.

Tham luận tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) cho biết, theo thống kê tại địa bàn, hiện có 11 đơn vị công an cấp xã/đặc khu với tổng số 718 cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên quy mô giữa các địa bàn có sự chênh lệch lớn.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ tham luận tại hội thảo.

Về chất lượng và độ tuổi, lực lượng này mang đặc điểm trẻ hóa rõ rệt. Cán bộ, chiến sĩ cơ bản thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác cũng bộc lộ không ít khó khăn. Đặc điểm từng địa bàn rất đa dạng, từ khu vực trọng điểm về du lịch, đầu tư có nhiều người nước ngoài, cho đến địa bàn biển đảo có nguy cơ thiên tai, cháy nổ cao. Điều này đòi hỏi bài toán nhân lực không thể giải quyết đơn thuần bằng việc tăng hay giảm biên chế, mà phải đổi mới toàn diện cơ cấu và năng lực cán bộ.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương khẳng định, cốt lõi của việc xây dựng lực lượng Công an đặc khu hiện đại không chỉ là tăng số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực và bố trí đúng con người. Lấy nhu cầu nhiệm vụ làm xuất phát điểm, vị trí việc làm làm cơ sở và hiệu quả thực tế làm thước đo là chìa khóa để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Từ thực tế tại cơ sở, Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc kiến nghị, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, đồng hành phát triển kinh tế địa phương.

Theo Thượng tá Đinh Xuân Trường, bên cạnh nhiều mặt tích cực trong công tác đã đạt được, trên địa bàn vẫn đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Tình hình tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý môi trường tại các dự án còn tiềm ẩn phức tạp. Cùng với đó là sự xuất hiện của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng với phương thức tinh vi, cùng những nguy cơ mất an toàn PCCC tại các khu chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc đóng góp nhiều ý kiến thiết thực từ thực tiễn tại cơ sở.

Để giữ vững ổn định và tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế, Thượng tá Đinh Xuân Trường cho rằng, lực lượng Công an các đặc khu cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chính như: Củng cố lực lượng và công tác tham mưu; nắm chắc địa bàn, xử lý nguy cơ từ sớm; cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.

“Một yêu cầu nữa để lực lượng Công an đặc khu thực hiện hiệu quả công tác là phải nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", khẳng định vai trò của lực lượng Công an luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân phát triển địa phương vững chắc”, Thượng tá Đinh Xuân Trường cho hay.

Tại hội thảo các ý kiến đã tham luận, đóng góp để xây dựng lực lượng Công an đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu: Làm rõ vị trí, vai trò của các đặc khu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; luận giải cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn xây dựng Công an đặc khu; hình thành tư duy chiến lược, định hướng mô hình xây dựng Công an đặc khu trên cả nước vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA ngày 6/4/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Kết luận hội thảo, Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, xây dựng đặc khu là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các không gian phát triển mới và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới của đất nước. Trong tổng thể đó, xây dựng CAND đặc khu trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND kết luận hội thảo.

“Với sự tham gia trách nhiệm, trí tuệ của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, hội thảo góp phần quan trọng hình thành nhận thức thống nhất, bổ sung cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn và đề xuất được những định hướng có tính chiến lược, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách và mô hình xây dựng Công an đặc khu trên cả nước”, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy cho hay.