Xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa: Tạo hành lang định giá tài sản trí tuệ

Theo Bộ VHTT&DL, tinh thần xuyên suốt của dự án luật là xây dựng một hành lang pháp lý giúp kết nối hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa; do đó, để kết nối các lĩnh vực này, cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận và thúc đẩy cùng phát triển.

Quang cảnh họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ VHTT&DL

Tại họp báo, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả đã chia sẻ về tiến độ, định hướng xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc tạo cơ chế định giá tài sản trí tuệ và thu hút nguồn lực đầu tư là những mắt xích then chốt.

Ông Lê Minh Tuấn nhấn mạnh, "quyền sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh bởi Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ luật Dân sự, nhưng dự thảo luật mới sẽ bổ sung các quy định cụ thể về phương pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ việc xác định và định giá tài sản trí tuệ. Điều này giúp các sản phẩm sáng tạo do tổ chức, cá nhân Việt Nam tạo ra được nhìn nhận, định giá chuẩn xác, từ đó thương mại hóa và tạo ra doanh thu cho ngành. Luật cũng sẽ đảm bảo tính kết nối đồng bộ với các quy định pháp luật khác như Luật Giá".

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả phát biểu tại họp báo

Theo ông Tuấn, mục tiêu của Ban soạn thảo dự thảo Luật là giúp các sản phẩm sáng tạo của Việt Nam được nhìn nhận, định giá chuẩn xác đúng để tạo ra doanh thu. Ông cũng cho biết, dự thảo Luật này sẽ đảm bảo kết nối thực thi đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan như Luật Giá. Bên cạnh đó, dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư văn hóa.

Ông Lê Minh Tuấn khẳng định: "Xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, Nhà nước sẽ đóng vai trò đầu mối hỗ trợ. Luật sẽ đưa ra các cơ chế thành lập các cụm, khu, tổ hợp sáng tạo công nghiệp văn hóa nhằm thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực tế, nhiều địa phương hiện nay cũng đã bắt đầu chủ động triển khai các mô hình trung tâm, tổ hợp sáng tạo này.".

Đại diện Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả cho biết, thời gian tới, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp… để hoàn thiện bản dự thảo đạt chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới./