Xây dựng lối sống xanh bắt đầu từ học đường

Học sinh tham gia thảo luận các nội dung về xây dựng lối sống xanh tại Hội thảo.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Sở GD&ĐT Thái Nguyên; cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình Hội thảo.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Hội thảo được tổ chức với những mục tiêu thiết thực: phát động phong trào học sinh hưởng ứng, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh và xây dựng lối sống xanh; tạo diễn đàn để học sinh chia sẻ sáng kiến, mô hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh tới cộng đồng.

“Nhà trường không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức mà còn góp phần hình thành phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm và thói quen sống tích cực. Giáo dục về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vì thế cần được gắn với đời sống hằng ngày, với những việc làm cụ thể, để mỗi học sinh hiểu đúng, biết làm và tự giác thực hành”, Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại chương trình.

Tại hội thảo, các em học sinh đã được trực tiếp chia sẻ sáng kiến và mô hình sống xanh, thảo luận theo nhóm chủ đề, qua đó đóng góp nhiều tiếng nói và góc nhìn thiết thực.

Nhóm học sinh Hà Thị Ngọc Hân và Nguyễn Phương Linh, Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên) tham luận về chủ đề: Nghịch lí của lối sống xanh - Khoảng cách giữa mong muốn sống xanh và tác động môi trường từ hành vi tiêu dùng.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên) tham luận tại Hội thảo.

“Chúng ta không cần bắt đầu bằng những hành động thật lớn lao. Chúng ta có thể bắt đầu từ một chiếc túi, một lựa chọn mua sắm, một câu hỏi phản biện hay một thí nghiệm nhỏ tại trường học. Nhưng điều quan trọng là những hành động ấy cần được dẫn dắt bởi hiểu biết, được kiểm chứng bằng dữ liệu và được duy trì bằng trách nhiệm”, Ngọc Hân và Phương Linh chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Lối sống xanh không nên dừng ở khẩu hiệu hay một hoạt động phong trào, mà cần trở thành lựa chọn tự giác, thói quen hằng ngày và trách nhiệm chung của mỗi người, mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Những thói quen tốt được hình thành từ lứa tuổi học đường sẽ góp phần tạo nên những công dân có trách nhiệm, biết sống hài hòa với thiên nhiên và hướng tới tương lai bền vững.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên