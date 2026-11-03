Xây dựng lộ trình và phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thời gian qua, công tác sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác sắp xếp, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức cho thuê 19 cơ sở nhà, đất, với tổng nguồn thu gần 8,3 tỷ đồng/năm. Riêng trong năm 2026, nguồn thu từ hoạt động này đạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã đưa 130 cơ sở nhà, đất vào sử dụng sau khi chuyển đổi công năng, cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Ông Tăng Vũ Em, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, thông tin về 56 cơ sở nhà, đất đơn vị đang quản lý có diện tích lớn, mặt bằng sạch, có tiềm năng đấu giá hoặc mời gọi đầu tư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ tiến độ xử lý chung vẫn còn chậm so với yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát cụ thể từng cơ sở nhà, đất dôi dư, đối chiếu với phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, ngay trong tháng 11, đối với 180 cơ sở nhà, đất trọng điểm có tiềm năng khai thác, đấu giá hoặc mời gọi đầu tư, các đơn vị liên quan phải khẩn trương rà soát, phân loại theo hiện trạng, điều kiện pháp lý, quy hoạch và khả năng khai thác thực tế. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình và phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập Tổ công tác chuyên trách rà soát toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh uỷ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập Tổ công tác chuyên trách, tiến hành rà soát toàn bộ quỹ đất công, bao gồm cả đất quốc phòng, an ninh và đất nông trường trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phước Long (xã Phước Long) đã được cho thuê trong thời hạn 3 năm, với giá 485,1 triệu đồng/năm.