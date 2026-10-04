Xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội thành nền tảng giao lưu quốc tế

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội khép lại với nhiều dấu ấn qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II-năm 2026 bế mạc, khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai,” Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Một dấu ấn nổi bật của Lễ hội năm nay là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng, không chỉ trong không gian Hoàng thành Thăng Long mà còn trên các không gian công cộng và nền tảng truyền thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự lễ bế mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội còn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng; góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Thành công của Lễ hội cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo được đặt trong cùng một không gian, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu và bảo tồn mà còn có khả năng tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới. Đây cũng là cách cụ thể để phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Điểm nhấn của Lễ Bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam,” với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sỹ Việt Nam.

Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ,” những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sỹ Việt Nam tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Tiếp nối là “Lời chào từ Việt Nam,” đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại.

Trình diễn ánh sáng tại bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Từ thành công của hai kỳ tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế để từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một nền tảng giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên, có bản sắc riêng và tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể qua từng năm.

Qua đó, Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức Lễ hội mà hướng tới trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa, nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa./.

Chương trình nghệ thuật với màn trình diễn ánh sáng tại bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội khép lại với nhiều dấu ấn. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)