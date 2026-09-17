Xây dựng Lao Đu thành điểm du lịch cộng đồng phía Tây Nam Đà Nẵng

Từ một vũng lầy, cỏ dại mọc um tùm, UBND xã Khâm Đức đã cải tạo thành không gian sạch đẹp.

Đánh thức tiềm năng từ những đổi thay nhỏ

Đưa chúng tôi đến khu vực hồ sen giữa làng Lao Đu vừa được cải tạo, ông Hồ Công Điểm - Chủ tịch UBND xã Khâm Đức phấn khởi cho biết, trước đây nơi này là một vũng lầy, cỏ dại mọc um tùm. Do bị bỏ hoang lâu ngày, người dân thường xuyên vứt rác khiến cảnh quan nhếch nhác. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm từng bước khai thác tiềm năng du lịch tại Lao Đu, xã Khâm Đức đã cải tạo khu vực này thành hồ sen, kết hợp trồng cây xanh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Sau một thời gian triển khai, diện mạo nơi đây đã thay đổi rõ rệt. Giữa núi rừng, hồ sen khoe sắc, tạo điểm nhấn cảnh quan và mở ra một không gian mới cho người dân, du khách.

Anh A Thể - Trưởng thôn Lao Đu cho biết thêm, hồ sen không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan mà còn trở thành nơi vui chơi, tập luyện thể thao của người dân. Từ một khu vực bị bỏ hoang, nơi đây nay trở thành điểm sinh hoạt chung, nhận được sự đồng thuận và phấn khởi của bà con trong thôn.

Theo ông Hồ Công Điểm, đây chỉ là một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình đánh thức tiềm năng du lịch của Lao Đu. Xã Khâm Đức vừa hoàn thành xây dựng Đề án khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Gié Triêng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại Lao Đu được xác định là một trong những nội dung trọng tâm.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa

Theo định hướng quy hoạch, việc xây dựng điểm du lịch cộng đồng Lao Đu được triển khai theo 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, địa phương dự kiến xây dựng nhà truyền thống, không gian trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào Gié Triêng; hình thành khu ẩm thực giới thiệu những món ăn truyền thống, đặc sản núi rừng Trường Sơn, kết hợp các gian hàng giới thiệu, bày bán sản phẩm thủ công truyền thống. Cùng với đó, địa phương dự kiến xây dựng các nhà nghỉ, chòi nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ ngơi của du khách, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng.

“Lao Đu có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Thôn nằm gần đường Hồ Chí Minh, bên cạnh có hệ thống suối, thác phong phú, nhiều cảnh quan đẹp. Những vườn cam Vinh trĩu quả cùng các sản vật địa phương, kết hợp với những giá trị văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống của đồng bào Gié Triêng, sẽ tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này”, ông Hồ Công Điểm chia sẻ.

Không chỉ có cảnh quan, yếu tố văn hóa bản địa được kỳ vọng trở thành “linh hồn” của du lịch Lao Đu. Những nét văn hóa truyền thống, ẩm thực, nghề thủ công và đời sống cộng đồng của đồng bào Gié Triêng nếu được bảo tồn, phục dựng và tổ chức thành sản phẩm phù hợp sẽ góp phần tạo dấu ấn riêng, đồng thời mang lại sinh kế mới cho người dân.

Trưởng thôn A Thể phấn khởi khi địa phương quyết liệt triển khai đề án phát triển du lịch tại thôn. Theo anh, những ngày qua, thôn tổ chức các cuộc họp để tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Bà con đều đồng lòng, kỳ vọng du lịch sẽ tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Có thể thấy, từ những đổi thay ban đầu như hồ sen giữa làng đến định hướng xây dựng không gian văn hóa, ẩm thực và lưu trú, Lao Đu đang từng bước chuyển mình. Nếu được đầu tư đồng bộ, khai thác đúng hướng và có sự tham gia tích cực của cộng đồng, nơi đây không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn bên đường Hồ Chí Minh mà còn góp phần bảo tồn văn hóa Gié Triêng, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống người dân vùng cao.