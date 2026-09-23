Xây dựng 'lá chắn' vững chắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân và phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 luôn xác định công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC là giải pháp then chốt, góp phần chủ động ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng PCCC và CNCH cho học sinh.

Vì vậy, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khu công nghiệp, chợ truyền thống và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Sau mỗi đợt kiểm tra, bên cạnh việc lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật, giúp các cơ sở hoàn thiện hệ thống an toàn PCCC; đồng thời vận động, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa cháy, nổ.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức PCCC và CNCH cho các lực lượng cơ sở và nhân dân trên địa bàn.

Nhằm đưa phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” đi vào chiều sâu, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 liên tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Hàng loạt buổi tuyên truyền trực tiếp được tổ chức tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp.

Đặc biệt, thông qua mô hình “Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, hàng trăm lượt người dân, học sinh được trực tiếp cầm lăng, vòi chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định và thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc.

Đội Phối hợp thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn quản lý.

Song song đó, Đội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương củng cố, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, góp phần xây dựng thế trận PCCC “4 tại chỗ” vững chắc. Qua đó, các sự cố được phát hiện, xử lý ngay từ “thời điểm vàng”, khi mới phát sinh.

“An toàn PCCC không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp mà phải bắt nguồn từ ý thức của mỗi người dân” là một trong những định hướng xuyên suốt trong công tác tuyên truyền của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9.

Chi Đoàn Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, khái niệm “ngày nghỉ”, “giờ nghỉ” dường như rất đỗi mong manh. Tính chất đặc thù của nghề nghiệp đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải duy trì trạng thái cảnh giác cao nhất.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, Chi bộ và Ban Chỉ huy Đội duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ, bảo đảm quân số thường trực hằng ngày cùng phương tiện sẵn sàng lên đường khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Mỗi tiếng kẻng báo động cất lên là một mệnh lệnh, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, sự dũng cảm và tinh thần quyết tâm cao của từng cán bộ, chiến sĩ. Dù trong đêm khuya lạnh giá hay giữa cái nắng oi bức, những người lính cứu hỏa nơi đây vẫn luôn sẵn sàng lao vào tâm điểm hiểm nguy để giành giật sự sống, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 tiếp tục khắc ghi những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Không ngừng hoàn thiện kỹ, chiến thuật, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống giả định được xây dựng sát với đặc điểm địa bàn thực tế, từ cháy tại kho, xưởng chứa vật liệu dễ cháy, cứu nạn dưới nước đến những vụ tai nạn giao thông phức tạp.

Thông qua các buổi thực tập, cán bộ, chiến sĩ không chỉ rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng thao tác, sử dụng thành thạo các trang thiết bị mà còn nâng cao tư duy chiến thuật, năng lực chỉ huy và khả năng hiệp đồng giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy cơ sở. Nhờ đó, năng lực ứng phó nhanh trước các tình huống khẩn cấp của đơn vị ngày càng được củng cố.

Hòa chung không khí tự hào kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Chi đoàn Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 đã tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân; tổ chức hoạt động về nguồn, tìm về Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; tích cực tham gia phong trào “Chủ nhật xanh”, cải tạo cảnh quan doanh trại theo tiêu chí “Chính quy - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự tận tụy ấy góp phần bồi đắp hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; thể hiện tinh thần tận tụy, gần gũi với nhân dân, qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng.

Thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 sẽ tiếp tục khắc ghi trong lòng dân bằng hình ảnh những người chiến sĩ “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, hết lòng vì nhân dân phục vụ.