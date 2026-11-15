Xây dựng 'lá chắn' vững chắc đẩy lùi ma túy

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ma túy. Toàn tỉnh hiện có 5.850 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai có hồ sơ quản lý, trong đó có tới 4.793 người đang ở ngoài xã hội.

Bên cạnh đó, các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng để móc nối, mua bán, lôi kéo người sử dụng; ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện mới có nguy cơ cao xâm nhập vào giới trẻ.

Trước thực trạng đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ ngay từ địa bàn dân cư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, ngày 5/12/2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2026–2030.

Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2028 có ít nhất 50% xã, phường không có ma túy và đến năm 2030 đạt 100%, với trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy được ngành chức năng triển khai quyết liệt. Tính từ tháng 4/2025 đến ngày 10/11/2026, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.118 vụ với 1.765 đối tượng, khởi tố 1.087 vụ án, 1.725 bị can, thu giữ khoảng 27kg ma túy các loại cùng 2 khẩu súng và nhiều viên đạn.

Trao đổi về giải pháp giữ sạch địa bàn, Thượng tá Lâm Quang Tứ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Để xây dựng xã, phường không ma túy, trước hết phải làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp; tập trung đấu tranh với các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai.

Song hành với công tác đấu tranh, xử lý, Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 3.900 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 420.000 lượt người tham gia; có 31/92 xã, phường cơ bản đạt tiêu chí không ma túy và duy trì hiệu quả 34 mô hình tự quản về an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn.

Tại tuyến cơ sở, các giải pháp được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, trọng tâm là cộng đồng dân cư và trường học, kết hợp rà soát, quản lý chặt các trường hợp có nguy cơ.

Lực lượng Công an tuyên truyền phòng, chống ma túy đến người dân, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Tại xã Văn Hán, công tác quản lý đối tượng gắn với xây dựng mô hình tự quản cũng được triển khai quyết liệt. Trung tá Nguyễn Hà Phương, Phó Trưởng Công an xã Văn Hán cho biết: Bên cạnh đấu tranh bắt giữ 8 vụ/10 đối tượng và đưa 23 trường hợp đi cai nghiện, điều trị Methadone, Công an xã đang quản lý chặt chẽ 67 trường hợp nghiện và sau cai.

Năm 2026, đơn vị sẽ tham mưu xây dựng mô hình ‘Khu dân cư và dòng họ không ma túy’ tại ít nhất 1/3 tổng số 19 xóm, tạo nền tảng đạt xã không ma túy từ năm 2028.

Không chỉ riêng lực lượng Công an, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực vào cuộc vận động nhân dân. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 540 cuộc tuyên truyền tại thôn, bản, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, thu hút trên 61.500 lượt người; treo hơn 200 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích và đăng tải trên 500 tin, bài, video clip về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các kênh truyền thông.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, chương trình mít tinh và giải chạy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” đã được tổ chức đồng loạt tại 92 điểm cầu xã, phường, ước tính thu hút trên 25.000 lượt người tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Xây dựng địa bàn không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an mà đòi hỏi sự chung tay thường xuyên, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, gia đình và mỗi người dân.

Khi công tác phòng ngừa được thực hiện thực chất từ cơ sở, các nguy cơ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và người sau cai được quản lý, hỗ trợ phù hợp, mục tiêu xây dựng một Thái Nguyên không ma túy sẽ có nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.