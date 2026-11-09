Xây dựng 'lá chắn số' vững chắc trong lực lượng vũ trang Quân khu 4

Nhận diện nguy cơ qua tình huống cụ thể

Không gian mạng đã trở thành môi trường công tác, học tập, sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian qua, trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã có trường hợp quân nhân bị lừa đảo trực tuyến hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật khi tham gia các hoạt động trên mạng. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải gắn giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng số với quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và các bạn trẻ tham quan khu trưng bày sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Các đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ viễn thông và công nghệ deepfake để giả mạo giọng nói, hình ảnh, tạo sức ép buộc nạn nhân làm theo yêu cầu. Tâm lý lo sợ, sự cả tin hoặc thói quen xử lý thông tin vội vàng dễ khiến người dùng bỏ qua bước kiểm chứng. Cùng với nguy cơ bị lừa đảo, quân nhân còn có thể bị lôi kéo vào cờ bạc trực tuyến, cá độ bóng đá hoặc vay tiền qua ứng dụng “tín dụng đen”. Khi nợ nần phát sinh, người trong cuộc có thể bị đe dọa, khống chế hoặc lôi kéo vào những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn.

Tiểu phẩm “Cái bẫy sau cuộc gọi” đưa tình huống lừa đảo trực tuyến lên sân khấu.

Chương trình “Lá chắn số” đưa những nguy cơ này vào các tình huống gần với đời sống bộ đội. Tiểu phẩm “Cái bẫy sau cuộc gọi” giúp người xem hình dung cách đối tượng tiếp cận, gây sức ép và dẫn dụ nạn nhân. Qua phần thi trắc nghiệm trên Kahoot, cán bộ, chiến sĩ tự kiểm tra kiến thức và lựa chọn cách xử lý tình huống. Phần đối thoại với chuyên gia an ninh mạng và đại diện cơ quan tư pháp quân sự giúp giải đáp vướng mắc, làm rõ dấu hiệu lừa đảo và trách nhiệm của quân nhân khi tham gia không gian mạng.

Cán bộ LLVT Quân khu 4 tham gia phần tương tác trong chương trình “Lá chắn số - An toàn trên không gian mạng”.

Đưa kỹ năng số vào nền nếp của đơn vị

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện phương châm “Dừng lại - Kiểm chứng - Bảo vệ - Báo cáo” khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu bất thường. Cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin qua kênh tin cậy, giữ kín mã OTP, bảo vệ thông tin cá nhân và bí mật quân sự, tránh truy cập đường dẫn đáng ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị đe dọa, quân nhân cần báo cáo kịp thời với chỉ huy đơn vị để được hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng thiết bị di động, tránh xa cờ bạc, cá độ và “tín dụng đen”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đưa nội dung an toàn trên không gian mạng vào sinh hoạt, giáo dục pháp luật và quản lý kỷ luật thường xuyên. Cán bộ quản lý cần gần gũi, nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời hỗ trợ quân nhân gặp khó khăn về tài chính hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, đe dọa. Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ có thể phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, câu lạc bộ pháp luật để chia sẻ tình huống, hướng dẫn cách xử trí và giúp đoàn viên, hội viên hình thành thói quen sử dụng mạng an toàn.

Hiệu quả của “lá chắn số” thể hiện trong cách mỗi quân nhân xử lý một cuộc gọi đáng ngờ, bảo vệ thông tin của mình và đơn vị, kịp thời báo cáo khi phát hiện nguy cơ. Đưa những việc đó vào nền nếp hằng ngày góp phần giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ uy tín của Quân đội và gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên không gian mạng.