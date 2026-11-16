Xây dựng 'lá chắn' phòng, chống ma túy trong trường học

Một buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh.

Một trong những giải pháp được chú trọng là đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền trong các nhà trường. Theo đó, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền với nội dung gần gũi, dễ hiểu.

Thay vì chỉ phổ biến các văn bản pháp luật, lực lượng chức năng đưa ra những tình huống thực tế, phân tích thủ đoạn lôi kéo của tội phạm ma túy, giúp học sinh dễ tiếp nhận và chủ động phòng ngừa.

Thầy giáo Hà Quang Đỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Lương, cho biết: Hằng năm, Nhà trường phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền về tác hại của ma túy nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh. Các tình huống thực tế và thủ đoạn của tội phạm ma túy được phân tích cụ thể, giúp các em tích cực tham gia, hiểu rõ những nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Cùng với đổi mới hình thức tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các trường học tích cực ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Các trang Fanpage của Công an, trang thông tin điện tử của các nhà trường thường xuyên đăng tải bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Em Lê Quốc Trung, học sinh Trường THPT Dương Tự Minh, cho hay: Nhiều thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải trên các trang mạng xã hội của nhà trường với cách trình bày dễ hiểu, giúp chúng em nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Không chỉ tuyên truyền qua các hoạt động chuyên đề và nền tảng số, kiến thức phòng, chống ma túy còn được lồng ghép vào chương trình giáo dục. Các trường như: THPT Gang Thép, THPT Lương Ngọc Quyến… đã đưa nội dung phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và tệ nạn xã hội vào môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, các tiết sinh hoạt đầu khóa và hoạt động ngoại khóa.

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội trao đổi, tìm hiểu về tác hại của ma túy, cách phòng tránh và những việc cần làm khi phát hiện hành vi liên quan đến tội phạm ma túy.

Đặc biệt, việc phối hợp giữa các bên trong tổ chức tuyên truyền, ký cam kết xây dựng “trường học không ma túy” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, các em được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, kiểm chứng thông tin, nhận biết những sản phẩm bị ngụy trang, như thuốc lá điện tử chứa chất gây nghiện; đồng thời biết cách từ chối lời rủ rê và thông báo cho gia đình, nhà trường khi bị đối tượng xấu tiếp cận.

Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn tổ chức các sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy.

Năm 2026, ngành tổ chức Cuộc thi “Trường học Thái Nguyên không ma túy” với sự tham gia tích cực của các nhà trường và học sinh trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 03, Dự án 07 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Thông qua hình thức thi kết hợp giữa kiến thức pháp luật và sân khấu hóa, học sinh, học viên được tìm hiểu về tác hại của ma túy, ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trên môi trường mạng. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng nhận diện, từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ khi đối mặt với nguy cơ liên quan đến ma túy.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 424 cơ sở giáo dục công lập, trong đó 366 trường thuộc UBND các xã, phường và 58 trường, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh có 523 phân hiệu, 578 điểm trường lẻ và trên 430 nghìn học sinh, sinh viên.

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung thiết thực, công tác phòng, chống ma túy trong trường học tại Thái Nguyên đang từng bước được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tự phòng ngừa cho học sinh, sinh viên.