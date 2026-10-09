Xây dựng 'lá chắn' phòng, chống ma túy, mua bán người từ địa bàn biên giới

Hai đối tượng cùng tang vật 8 bánh heroin bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ trong Chuyên án CB926p. Ảnh: NÔNG VĂN TUẤN

Chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới

Thực tế đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, mua bán người cho thấy, các đối tượng phạm tội ngày càng triệt để lợi dụng các yếu tố địa hình biên giới, hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh và không gian mạng để tiếp cận và lôi kéo nạn nhân tham gia các tổ chức, đường dây, vận chuyển hàng cấm. Với tội phạm ma túy, các đối tượng thường chia nhỏ từng khâu, thay đổi phương thức giao nhận, tuyến đường vận chuyển và sử dụng các ứng dụng liên lạc để điều hành từ xa. Trong khi đó, tội phạm mua bán người gia tăng hoạt động dụ dỗ qua mạng xã hội, sử dụng chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”, môi giới việc làm, kết hôn hoặc xuất cảnh để đưa nạn nhân qua biên giới, sau đó cưỡng bức lao động hoặc ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trước tình hình đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước. Qua đó, nhiều chuyên án lớn về ma túy, buôn lậu, vũ khí, vật liệu nổ, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép được đấu tranh thành công, trong đó có những chuyên án diễn ra trên nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều đối tượng, số lượng tang vật lớn.

Tính đến từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ trì bắt giữ 461 vụ/745 đối tượng, thu giữ 456,5kg ma túy; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan bắt giữ 296 vụ/697 đối tượng, thu giữ 538,65kg ma túy. Riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người từ ngày 1/7 đến 30/9, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã xác lập, đấu tranh 8 chuyên án, bắt 21 đối tượng; trực tiếp và phối hợp giải cứu 13 nạn nhân; tiếp nhận, rà soát, xác minh 19 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán, trong đó có 3 trẻ em.

Xây dựng địa bàn không có ma túy

Từ thực tiễn đấu tranh, một yêu cầu mang tính căn cơ được xác định là phải chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, xây dựng địa bàn an toàn ngay từ cơ sở. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ban hành kế hoạch về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển với 4 nội dung. Kế hoạch gắn việc xây dựng địa bàn không có ma túy với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy phòng ngừa là chính, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo thống kê, toàn quốc hiện có 553 địa bàn cấp xã có biên giới. Giai đoạn 2020 - 2025 đã xây dựng được 106 địa bàn đạt tiêu chí không có ma túy. Mục tiêu đến hết năm 2030 sẽ xây dựng thêm 426 địa bàn, đưa tổng số xã, phường, đặc khu ở khu vực biên giới đạt tiêu chí không có ma túy lên 532/553 địa bàn, đạt 97,2%; 21 địa bàn còn lại sẽ tiếp tục được triển khai sau năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, Bộ đội Biên phòng xác định triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, các đơn vị phải nắm chắc tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên từng tuyến, từng địa bàn; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, biện pháp phù hợp, sát thực tiễn. Việc xây dựng địa bàn không có ma túy phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia.

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng cho các lực lượng có thành tích trong đấu tranh Chuyên án A3-626p, tổ chức ngày 2/10 tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng quán triệt nghiêm kế hoạch của Bộ Tư lệnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; nắm chắc tình hình, xác định đúng tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; từ đó xây dựng biện pháp thực hiện cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, các chủ trương, biện pháp phải cụ thể, sử dụng tổng hợp các lực lượng và biện pháp công tác biên phòng, tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa sớm, ngăn chặn nguồn cung ma túy xâm nhập vào địa bàn. Đồng thời, chủ động tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin với lực lượng chức năng các nước láng giềng; phối hợp xác minh, đấu tranh, ngăn chặn các đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới.

Đối với công tác phòng, chống mua bán người, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới; tập trung vào những tuyến, địa bàn và nhóm người có nguy cơ cao. Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, các đơn vị phải đặc biệt coi trọng tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện sớm và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành với các lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và mua bán người. Công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, có chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh của nhân dân cùng với các cấp, các ngành tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ở khu vực biên giới.

Xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển là giải pháp căn cơ nhằm tạo môi trường an toàn cho nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Việc làm sạch địa bàn, chủ động nhận diện và ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (từ ngày 1/7 - 30/9), các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã rà soát 134 địa bàn, 78 đối tượng; điều tra cơ bản 94 địa bàn trọng điểm về mua bán người. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa được triển khai sâu rộng với 3.498 buổi tuyên truyền cho 230.841 lượt người; cấp phát 25.743 tờ rơi; tổ chức 2.435 tổ với 12.167 lượt cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân.