Xây dựng 'lá chắn' phòng cháy từ mỗi gia đình

Cách đây hơn 2 tháng, ông Trương Doãn Bính ở thôn Trung Tiến (xã Đồng Tiến) phát hiện cháy đồng hồ điện trên cột điện gần nhà. Nhận thấy ngọn lửa có nguy cơ lan rộng, ông Bính cùng con trai đã nhanh chóng lấy bình chữa cháy của gia đình để xử lý, kịp thời khống chế đám cháy. Sau đó, ông đã thông báo cho Công an xã Đồng Tiến để nắm tình hình, phối hợp kiểm tra và xử lý sự cố.

Gia đình ông Trương Doãn Bính (ngoài cùng, bên trái) được cán bộ Công an xã Đồng Tiến hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy.

Được biết, từ năm 2023, gia đình ông Bính đã tham gia mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại địa phương. “Trước đây, gia đình tôi nghĩ có bình chữa cháy trong nhà là để phòng khi cần chứ chưa hình dung sẽ có lúc phải sử dụng đến. Thế nên, khi phát hiện cháy đồng hồ điện, tôi mới thấy nếu không có sẵn phương tiện và không biết cách xử lý thì chỉ vài phút cũng có thể khiến sự cố trở nên phức tạp. Vì vậy, gia đình tôi sẽ tiếp tục duy trì thói quen kiểm tra, sắp xếp bình chữa cháy ở vị trí thuận tiện để có thể sử dụng ngay khi cần” - ông Bính chia sẻ.

Đồng hồ điện trước nhà ông Bính - nơi từng xảy ra vụ cháy cách đây 2 tháng.

Tại xã Đồng Tiến, mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” có gần 100% hộ tham gia. Ngoài ra, từ tháng 6/2026, Công an xã đã nghiên cứu, xây dựng mô hình “Xe chữa cháy công cộng” nhằm tăng cường năng lực chữa cháy ban đầu tại địa phương. Với kích thước nhỏ gọn, xe có thể dễ dàng di chuyển vào các tuyến đường ngõ xóm nhỏ hẹp, những khu vực xe chữa cháy chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận.

Mô hình “Xe chữa cháy công cộng” của Công an xã Đồng Tiến. (Ảnh: Anh Tấn).

Thượng úy Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: “Qua công tác tuyên truyền và thực tế xử lý các vụ việc trên địa bàn, chúng tôi nhận thấy nếu người dân được trang bị phương tiện và biết cách xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh thì nguy cơ cháy lan, cháy lớn sẽ được hạn chế. Vì vậy, Công an xã đã tập trung vận động các hộ chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, đồng thời xây dựng thêm những mô hình phù hợp với điều kiện địa bàn như “Xe chữa cháy công cộng”. Mỗi gia đình chủ động một bước, cùng với sự hỗ trợ của các hộ dân xung quanh sẽ tạo thêm điều kiện để xử lý sự cố sớm, nhất là tại những khu vực mà phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận”.

Được Đội dân phòng thôn Sơn Bằng (xã Hương Sơn) thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, gia đình ông Nguyễn Văn Tuế đã chú ý hơn đến những nguy cơ có thể phát sinh từ chính sinh hoạt hằng ngày. Việc kiểm tra các thiết bị điện trong nhà, nhất là những thiết bị sử dụng công suất lớn được gia đình duy trì, những vật dụng dễ bắt lửa cũng được sắp xếp cách xa khu vực bếp và nguồn nhiệt. Ông Tuế bày tỏ: “Sau khi được đội dân phòng tuyên truyền, tôi hiểu rằng phòng cháy không chỉ là việc của lực lượng chức năng mà cần sự chủ động của mỗi gia đình. Tôi cũng nhắc các thành viên ghi nhớ những kỹ năng cần thiết, biết cách xử lý khi có sự cố xảy ra, nhất là nhà có người già, trẻ nhỏ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH khu vực Hương Sơn tuyên truyền cho người dân về việc chủ động PCCC tại nhà.

Không dừng ở việc tuyên truyền, các đội dân phòng và lực lượng Công an xã Hương Sơn còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Từ kiểm tra bình chữa cháy, chốt an toàn đến thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay… người dân có điều kiện làm quen với các thao tác cần thiết, qua đó chủ động hơn trong việc xử lý những tình huống phát sinh ngay từ ban đầu.

Các mô hình PCCC tại khu dân cư đang được Hà Tĩnh duy trì, củng cố để nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Được biết, toàn tỉnh hiện có 373 tổ liên gia an toàn PCCC, 387 điểm chữa cháy công cộng, 827 đội dân phòng với 5.977 thành viên, gần 100% hộ dân tham gia mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Cùng với đó là 3 mô hình “Xe chữa cháy công cộng” tại xã Lộc Hà, xã Đồng Tiến và phường Trần Phú. Các mô hình được xây dựng theo hướng đưa lực lượng, phương tiện và kỹ năng PCCC đến gần hơn với người dân, tạo thêm khả năng hỗ trợ tại chỗ khi có sự cố.

Trung tá Nguyễn Hữu Lương - Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn ngay từ cơ sở. Cùng với việc củng cố lực lượng, phương tiện và các mô hình PCCC, chúng tôi xác định trọng tâm lâu dài là nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự bảo vệ của người dân, để mỗi gia đình có thể chủ động kiểm soát nguy cơ và xử lý phù hợp khi sự cố xảy ra. Khi ý thức và khả năng ứng phó được hình thành từ từng hộ dân, được lan tỏa trong từng khu dân cư, công tác PCCC sẽ từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, góp phần hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ”.

Phòng cháy bắt đầu từ cách mỗi gia đình nhận diện và chủ động kiểm soát những nguy cơ cháy, nổ trong cuộc sống hằng ngày. Khi sự cẩn trọng trở thành thói quen, mỗi người sẽ biết cách bảo vệ mình và những người thân trước khi sự cố xảy ra. Những gia đình có ý thức phòng ngừa sẽ tạo nên những khu dân cư an toàn, từ đó, “lá chắn” phòng cháy được hình thành không chỉ bằng lực lượng, phương tiện mà bằng chính ý thức và trách nhiệm của cộng đồng.