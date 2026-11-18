Công tác PCCC và CNCH có vai trò quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Thực tế cho thấy, có thể hạn chế thiệt hại nếu nguy cơ được phát hiện sớm, người dân nắm vững kỹ năng xử lý tình huống và lực lượng tại chỗ kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách, xây dựng ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng dân cư được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH được chú trọng triển khai với nhiều hình thức, hướng đến các nhóm đối tượng và địa bàn khác nhau. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; sử dụng điện, gas, nguồn nhiệt an toàn; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn và xử lý khi xảy ra sự cố. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC, chủ động kiểm tra, khắc phục những nguy cơ mất an toàn tại gia đình và nơi làm việc.

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh.

Cùng với tuyên truyền, công tác xây dựng, củng cố các mô hình PCCC tại cơ sở được quan tâm, góp phần phát huy vai trò tự quản, tự phòng ngừa của cộng đồng. 56 xã, phường xây dựng và duy trì hoạt động 125 tổ liên gia an toàn PCCC, 64 điểm chữa cháy công cộng và 4 mô hình khác về PCCC, gồm: 1 tổ an toàn PCCC trong vùng đồng bào Công giáo, 2 khu dân cư an toàn về PCCC và 1 hợp tác xã tự quản về an ninh, trật tự và an toàn PCCC.

Bên cạnh đó, tỉnh thành lập và duy trì hoạt động 1 trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH; xây dựng mới 2 mô hình “Trường học an toàn PCCC” tại Trường THPT Quảng Uyên, xã Quảng Uyên và Trường THPT Thành phố Cao Bằng. Việc triển khai các mô hình theo từng nhóm đối tượng, địa bàn góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức, kỹ năng PCCC đến gần hơn với người dân, học sinh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hoạt động của các mô hình, người dân được nâng cao kỹ năng phát hiện, thông báo và xử lý các tình huống cháy, nổ; chủ động phối hợp hỗ trợ người gặp nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn khi cần thiết. Các mô hình cũng góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa các hộ gia đình, cơ sở và cộng đồng dân cư, từng bước hình thành mạng lưới PCCC tại chỗ, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố.

Đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC, việc chủ động nắm tình hình địa bàn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về an toàn PCCC và kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ cháy, nổ có ý nghĩa quan trọng. Công tác kiểm tra, hướng dẫn gắn với đặc điểm hoạt động của từng loại hình cơ sở, tập trung vào những khu vực, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cao; chú trọng việc bảo đảm an toàn hệ thống điện, lối thoát nạn, điều kiện tiếp cận chữa cháy và khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Qua đó, nâng cao ý thức tự kiểm tra, tự khắc phục thiếu sót của các tổ chức, cá nhân, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ từ những nguyên nhân chủ quan.

Vai trò của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng được phát huy trong công tác vận động, tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Việc lồng ghép nội dung an toàn PCCC vào các hoạt động tại khu dân cư, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các buổi sinh hoạt cộng đồng góp phần đưa kiến thức phòng cháy đến với người dân một cách gần gũi, thiết thực. Từ đó, hình thành ý thức trách nhiệm không chỉ đối với an toàn của bản thân, gia đình mà còn đối với cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả PCCC từ cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của mỗi người dân. Khi công tác phòng ngừa được thực hiện chủ động, ý thức tự giác được nâng cao và các lực lượng tại chỗ phát huy tốt vai trò, khả năng ứng phó với cháy, nổ sẽ được cải thiện, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn trên địa bàn tỉnh.