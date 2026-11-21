Nhận diện nguy cơ từ những cú "nhấp chuột" thiếu kiểm chứng

Cùng với sự phổ cập của điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads, YouTube..., việc tiếp cận, trao đổi thông tin của người dân ở cả khu vực đô thị lẫn nông thôn ngày càng thuận tiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích tích cực, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khi thông tin chưa được kiểm chứng, nội dung cắt ghép, bóp méo sự thật xuất hiện với tần suất dày đặc, thậm chí sử dụng cả công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng hình ảnh, âm thanh giả mạo.

Đáng chú ý, không ít đối tượng lập các trang, kênh giả mạo cơ quan chức năng, trích dẫn hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố hoặc lợi dụng các sự kiện thời sự nóng, các dự án quy hoạch lớn rồi gán ghép lời dẫn sai lệch, giật gân nhằm đánh vào tâm lý hiếu kỳ của người xem. Một số trang, kênh phản động ở nước ngoài còn liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá.

Do thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng nguồn tin, hoặc xuất phát từ cảm xúc nhất thời, không ít người dùng mạng xã hội đã vô tình nhấn nút "thích", để lại bình luận đồng tình, hoặc chia sẻ lại các bài viết, video xấu độc. Hành vi tưởng chừng vô hại này thực chất đã tiếp tay làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, rà soát và xử lý vi phạm từ cấp thành phố xuống tận các xã, phường.

Trong năm 2026, các phòng nghiệp vụ như Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên tiếp phát hiện, xử phạt nghiêm nhiều vụ việc nổi cộm mang tính răn đe cao với mức phạt 5 triệu đồng đến 12,5 triệu đồng/trường hợp. Song hành với mũi nhọn đấu tranh của các phòng nghiệp vụ, lực lượng Công an 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô cũng phát huy vai trò nòng cốt ở tuyến đầu, bám chắc từng thôn, tổ dân phố để kịp thời phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc từ sớm, từ xa.

Lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử phạt nghiêm nhiều người có hoạt động tham gia các hội, nhóm, đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc. Ảnh CAHN

Điển hình tại xã Thuận An, với tinh thần chủ động, quyết liệt, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phát hiện, xác minh và xử lý 22 trường hợp trên địa bàn có hoạt động tham gia các hội, nhóm, đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đơn cử, đơn vị phát hiện tài khoản TikTok mang tên "HỌ BÙI- VIỆT NAM" (có khoảng 1.500 người theo dõi và 15.000 lượt thích) đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung sai sự thật, cắt ghép hình ảnh kèm lời dẫn sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Qua xác minh, Công an xã làm rõ chủ tài khoản là ông B.V.L (sinh năm 1969, trú tại thôn Giao Tự, xã Thuận An). Tại cơ quan Công an, sau khi được phân tích cặn kẽ nội dung sai phạm, ông L đã thừa nhận hành vi, tự nguyện xóa tài khoản TikTok và viết cam kết không tái phạm, đồng thời, nhận mức xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Tại khu vực nội đô đông dân cư, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Hoàng Mai cũng đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, bóc gỡ 19 tài khoản mạng xã hội có hoạt động tham gia hội, nhóm, đăng tải, bình luận nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gần đây, ngày 29-10-2026, Công an phường phát hiện tài khoản Facebook của bà N.T.M.P (trú trên địa bàn phường) truy cập các trang đăng tải nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và tham gia bình luận không phù hợp. Qua làm việc, bà P cho biết việc bình luận xuất phát từ cảm xúc nhất thời do nhận thức chưa đầy đủ về nguồn tin tiếp cận.

Tương tự, riêng trong tháng 11-2026, Công an xã Yên Xuân đã kịp thời phát hiện, xác minh, làm việc, răn đe và xử lý 4 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên một số trang, kênh liên quan đến các đối tượng phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Hoàng Văn Dũng, Việt Tân...

Nghiệp vụ đi đôi với tuyên truyền

Điểm chung tạo nên hiệu quả bền vững trong cách làm của Công an các xã, phường tại Hà Nội chính là quá trình thực hiện luôn gắn chặt công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, giải thích pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm minh nhằm bảo đảm tính răn đe của pháp luật, nhưng mục tiêu sâu xa hơn là giúp người dân hiểu rõ bản chất vụ việc và trách nhiệm cá nhân đối với mỗi bài viết, video, hay bình luận trên không gian mạng.

Trước khi đăng tải, chia sẻ, hay bình luận bất kỳ nội dung nào, người dùng cần kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu với thông tin chính thống. Ảnh minh họa PV

Theo chỉ huy Công an phường Hoàng Mai, trong quá trình giải quyết từng vụ việc, đơn vị luôn chú trọng tổ chức tuyên truyền, phân tích cặn kẽ để công dân nâng cao nhận thức về việc tiếp nhận, tương tác với các thông tin trên không gian mạng. Qua công tác đấu tranh kết hợp tuyên truyền, toàn bộ 19 chủ tài khoản được Công an phường phát hiện từ đầu năm 2026 đến nay đều đã nhận thức rõ tính chất, mức độ sai phạm, tự giác rời khỏi các hội, nhóm xấu độc và cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin vi phạm pháp luật.

Để nâng cao "sức đề kháng" trước thông tin xấu độc, Trung tá Nguyễn Mạnh Tấn, Phó Trưởng Công an xã Thuận An khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với thông tin từ các cơ quan báo chí và cổng thông tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; tuyệt đối không phát tán nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với việc lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cần bắt đầu từ ý thức và kỹ năng của mỗi người dân. Đây cũng là hướng các lực lượng ở cơ sở đang chú trọng: giúp người dân tự trang bị “bộ lọc” thông tin, biết kiểm chứng trước khi tin và chia sẻ. Sự tỉnh táo, có trách nhiệm của mỗi người sẽ góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của Thủ đô, cả trong đời sống thường ngày và trên không gian mạng.