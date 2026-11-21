Ông Tạ Đình Thi trả lời báo chí (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 21/11, tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, trả lời về việc Quốc hội có định hướng giám sát và hoàn thiện hành lang pháp lý như thế nào để vừa thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục, vừa bảo đảm an toàn và bảo vệ năng lực tư duy, sáng tạo của thế hệ trẻ trước những tác động tiêu cực của công nghệ, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho hay, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan. Riêng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tham mưu, chủ trì thẩm tra khoảng 10 đạo luật liên quan đến lĩnh vực này. Trong đó, có Luật về Trí tuệ nhân tạo đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, luật có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2026.

Hiện nay Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống đang triển khai để đưa luật đi vào cuộc sống. “Tinh thần xuyên suốt của luật là thúc đẩy, phát triển công nghệ AI cùng với các lĩnh vực khoa học công nghệ khác, tiến tới làm chủ lĩnh vực này. Đồng thời, phát triển ứng dụng AI trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục”, ông Thi nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của đạo luật là phục vụ con người, phục vụ cho sự phát triển của đất nước, bảo đảm an ninh, an toàn.

Bên cạnh tác động tích cực, ông Thi cũng lưu ý cần hết sức quan tâm đến những tác động tiêu cực của AI, cần có sự kiểm soát chặt chẽ và có định hướng rõ ràng. Đồng thời, ông Thi cũng nhấn mạnh phải tăng cường giáo dục để phát triển và xây dựng các kỹ năng của những người sử dụng AI, đặc biệt là đối với các em học sinh ở trong trường học. Đây là yêu cầu rất cần thiết.

Ông Thi cho hay, trong Luật Trí tuệ nhân tạo cũng đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ trì để xây dựng một chương trình quốc gia về phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo. Trong đó, có yêu cầu quy định cụ thể và công nhận các chương trình đào tạo phù hợp cụ thể đối với từng đối tượng người học. “Trong đó có cả các em học sinh, lứa tuổi mà chúng ta cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn và bảo vệ năng lực tư duy, sáng tạo”, ông Thi chia sẻ.

Về định hướng giám sát, ông Thi cho hay, trên cơ sở định hướng giám sát chung, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tập trung về vấn đề này trong thời gian tới.

Ông Thi cũng thông tin, hiện nay Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng được giao chủ trì để giám sát việc thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết 57. Trong đó, cũng rất quan tâm vấn đề ứng dụng AI.

“Sắp tới, trên cơ sở giám sát sẽ có các kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là vấn đề ứng dụng AI; tiếp tục quan tâm, giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của các vị trưởng ngành trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, ông Thi nhấn mạnh.