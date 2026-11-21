Chủ động giữ vững an ninh, trật tự từ địa bàn cơ sở

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được sáp nhập, mở rộng địa bàn quản lý. Sự thay đổi này đặt ra không ít áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nhất là tại các khu vực ven đô, khu dân cư mới, nơi có đông lao động nhập cư hoặc địa bàn giáp ranh liên huyện. Phạm vi quản lý của mỗi đơn vị hành chính mở rộng đáng kể, đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và phòng ngừa vi phạm.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ nhận đỡ đầu 2 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Thực tế tại xã Yên Trị (tỉnh Hòa Bình cũ) cho thấy những yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý địa bàn sau sắp xếp hành chính. Đây là xã được sáp nhập trên cơ sở 4 xã: Yên Trị, Hữu Lợi, Đoàn Kết và Ngọc Lương. Địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dân số đông với hơn 27.000 nhân khẩu thường trú và tạm trú, trình độ dân trí không đồng đều.

Trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp sử dụng lượng lớn lao động; người nước ngoài đến thăm thân, làm việc tuy không nhiều nhưng thường xuyên. Những yếu tố này khiến tình hình cư trú luôn biến động, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý dân cư, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm ANTT.

Nhận thức rõ điều đó, Công an xã Yên Trị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nắm chắc tình hình dân cư theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Lực lượng Công an thường xuyên kiểm tra, rà soát di biến động nhân khẩu, kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú bất hợp pháp, vi phạm quy định về đăng ký, tạm trú, tạm vắng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, giữ vững ổn định địa bàn.

Tại 148 xã, phường của tỉnh, các mô hình bảo vệ ANTT tại cơ sở tiếp tục được phát huy, như tổ bảo vệ ANTT thôn, khu dân cư, mạng lưới camera an ninh và ứng dụng công nghệ dân cư - giám sát 24/24. Những mô hình này góp phần xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở theo hướng vững chắc, chủ động và bền vững, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Cùng với công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập. Các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị được triển khai chặt chẽ. Lực lượng Công an đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động.

Xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội

Công tác bảo đảm ANTT được Công an tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục được khẳng định.

Cán bộ Công an xã Yên Trị đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện công tác quản lý cư trú.

Theo đó, Công an tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, đổi mới, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được quan tâm đổi mới. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công an tỉnh là Đảng bộ tiêu biểu, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, Công an tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 50% số xã, phường trên địa bàn tỉnh không có ma túy; 100% các xã, phường được triển khai hệ thống camera an ninh.

Những mục tiêu này thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tạo nền tảng giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lan tỏa giá trị nhân văn, chăm lo thế hệ trẻ

Không chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an tỉnh Phú Thọ còn chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo thế hệ trẻ, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, duy trì và nhân rộng các mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an xã”, “Nâng bước em đến trường”, huy động sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Công an phường Xuân Hòa từ “Mẹ đỡ đầu” đến điểm tựa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các đơn vị nghiệp vụ, hoạt động hỗ trợ được triển khai cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh từng học sinh. Trại tạm giam số 2 tổ chức thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ cùng đồ dùng học tập tặng 2 học sinh Phùng Thảo Nhi và Bùi Minh Quân. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trao kinh phí, sách vở, quần áo tặng em Nguyễn Tuấn Anh, trú tại phường Kỳ Sơn.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp nhận đỡ đầu 2 em Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Phương Thảo, với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành lâu dài của lực lượng Công an đối với những học sinh còn nhiều khó khăn.

Tại địa bàn cơ sở, Công an các xã, phường cũng tích cực triển khai các hoạt động tiếp sức đến trường. Ở xã Pà Cò, Công an xã phối hợp trao nhiều bộ sách vở tại xóm Xà Lính và hơn 200 suất quà tặng học sinh vượt khó. Công an các xã Yên Trị, Thọ Văn, Võ Miếu, Bản Nguyên, Hạ Hòa và Thanh Sơn tổ chức thăm hỏi tại gia đình, trao kinh phí hỗ trợ học tập 3 triệu đồng/em, cùng xe đạp, cặp sách tặng các em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều mô hình hỗ trợ tiếp tục được duy trì, mở rộng. Công an phường Xuân Hòa triển khai đợt 3 mô hình “Mẹ đỡ đầu”, trao 3 triệu đồng cho em Đinh Thị Ngần. Công an xã Vĩnh Tường ra mắt mô hình nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Tuyết với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Công an xã Yên Thủy nhận hỗ trợ, trao quà tặng 2 em Bùi Thị Thanh Tuyền và Bùi Văn Nam. Công an phường Thanh Miếu và phường Vĩnh Phúc cũng trao tặng kinh phí, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đáng chú ý, hoạt động chăm lo không dừng lại ở những phần quà hay khoản kinh phí hỗ trợ ban đầu. Cán bộ, chiến sĩ được phân công đỡ đầu thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của các em; kịp thời động viên, chia sẻ và hỗ trợ khi gặp khó khăn. Qua đó, tạo điểm tựa để các em yên tâm học tập, rèn luyện, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Từ công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến những hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, các đơn vị trong Công an tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ hướng về cơ sở và cộng đồng. Đây là những việc làm thiết thực góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh; đồng thời bồi đắp tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Phú Thọ.