Xây dựng kịch bản ứng phó các đe doạ an ninh phi truyền thống

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 28/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Về phía Bộ Công an, dự hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Bộ trưởng; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, bệnh viện CAND...

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì hội nghị.

Chiến lược tổng thể đã từng bước đi vào cuộc sống

Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận và chỉ rõ, sau 1 năm triển khai, Chiến lược tổng thể đã từng bước đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả bước đầu rất quan trọng, qua đó khẳng định tính đúng đắn, kịp thời trong tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước khi chủ động ban hành một chiến lược tổng thể, tiên phong ở tầm quốc gia về an ninh phi truyền thống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương và đánh giá cao vai trò thường trực của Bộ Công an.

Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phòng ngừa, ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội đã có chuyển biến căn bản; các bộ, ngành, địa phương đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn; cơ chế phối hợp liên ngành bước đầu phát huy hiệu quả trong một số lĩnh vực trọng điểm, cấp bách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là về thể chế, cơ chế phối hợp, để Chiến lược không chỉ dừng ở kế hoạch mà thực sự trở thành năng lực ứng phó trên thực tế. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 147, đưa chiến lược an ninh phi truyền thống vào thực tiễn, góp phần củng cố an ninh bền vững, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã xác định.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.

Bộ Công an gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao vai trò thường trực của Bộ Công an đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ; biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 147.

Sau hội nghị này, các cơ quan phải thống nhất một cách sâu sắc: phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, để hình thành một năng lực chung của quốc gia.

Trong đó, Bộ Công an là cơ quan thường trực giúp Chính phủ nhận diện, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu triển khai nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện trong lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu kiện toàn, tổ chức phối hợp liên ngành phù hợp để tham mưu chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an điều hành phần tham luận.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, các kịch bản ứng phó phải chuyển từ xây dựng sang vận hành được; các bộ ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành kịch bản khung còn thiếu. “Kịch bản phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: dấu hiệu nào thì kích hoạt, ai quyết định, ai chỉ huy, lực lượng nào tham gia, phối hợp giữa các ngành, các địa phương như thế nào, nguồn lực ở đâu, thông tin được chia sẻ ra sao, khi tình huống chuyển mức độ thì xử lý thế nào”, đồng chí Phạm Gia Túc nêu rõ.

Các đại biểu khẳng định, sau 1 năm triển khai, Chiến lược tổng thể đã từng bước đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị rà soát pháp luật để xử lý những khoảng trống và chồng chéo; rà soát toàn bộ các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai đảm bảo thực chất, khả thi; tập trung nguồn lực có trọng tâm, không dàn trải. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng đội ngũ.

Các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là về thể chế, cơ chế phối hợp.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 147 của Chính phủ trong thời gian tới.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 147 trong thời gian tới, thay mặt Bộ Công an, cơ quan Thường trực thực hiện Nghị quyết, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch số 437 ngày 21/7/2025 về triển khai thực hiện Nghị quyết 147.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 449 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai Nghị quyết 147 trong Công an nhân dân.

Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an là đơn vị Thường trực giúp Bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời rà soát, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.