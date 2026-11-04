Xây dựng khung tiêu chí đánh giá, công nhận cụm công nghiệp sinh thái

Tham dự có các thành viên Tổ soạn thảo là đại diện Vụ Pháp chế, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Công Thương thành phố Hà Nội, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Phát triển hạ tầng công nghiệp, Cục Công nghiệp - đơn vị được giao trực tiếp tham mưu xây dựng Thông tư. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghiệp đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo, tập trung vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hệ thống tiêu chí đánh giá, phương pháp xác định và hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, công nhận lại, thu hồi quyết định công nhận cụm công nghiệp sinh thái.

Theo dự thảo, Thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định về phát triển cụm công nghiệp sinh thái tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và Nghị định số 303/2026/NĐ-CP, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc đánh giá, công nhận cụm công nghiệp sinh thái. Dự thảo gồm 03 Chương, 13 Điều: Chương I - Quy định chung; Chương II -Tiêu chí đánh giá cụm công nghiệp sinh thái; Chương III - Công nhận cụm công nghiệp sinh thái.

Họp Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, công nhận cụm công nghiệp sinh thái.

Nội dung trọng tâm của dự thảo là quy định 16 tiêu chí bắt buộc, gồm 13 tiêu chí đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 03 tiêu chí đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; đồng thời đề xuất 14 tiêu chí khuyến khích. Các tiêu chí tập trung vào bảo đảm diện tích đất cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật dùng chung; thu gom, xử lý nước thải; theo dõi tiêu thụ tài nguyên, năng lượng; kiểm kê, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, công nhận lại; trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc duy trì tiêu chí và các trường hợp thu hồi quyết định công nhận. Đối với các cụm công nghiệp đang hoạt động chuyển đổi sang loại hình sinh thái, dự thảo cũng đề xuất các quy định chuyển tiếp, tạo lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã trao đổi, góp ý về tính thống nhất với hệ thống pháp luật, cơ sở khoa học và thực tiễn của các tiêu chí, phương pháp đánh giá, khả năng thu thập số liệu, tài liệu chứng minh và tính khả thi khi triển khai tại địa phương; các nội dung về mô hình cộng sinh công nghiệp, tỷ lệ năng lượng tái tạo của cụm công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải và cơ chế công nhận đối với cụm công nghiệp đang hoạt động; rà soát bố cục Thông tư cho hợp lý,… được tập trung thảo luận nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đề nghị các phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo; tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, làm rõ nội hàm, phương pháp xác định các tiêu chí và phân định rõ tiêu chí bắt buộc với biện pháp khuyến khích. Đồng thời, cần bảo đảm tính khả thi, minh bạch, hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho địa phương và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Cục Công nghiệp sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư; tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trước khi thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, ban hành. Theo kế hoạch, Thông tư dự kiến được trình ban hành trong tháng 3/2027.

Việc xây dựng Thông tư góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển cụm công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, năng lượng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững.