Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Các lực lượng tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Mường Lèo là xã vùng III biên giới, cách trung tâm hành chính tỉnh Sơn La gần 190 km, có đường biên giới dài trên 45 km, tiếp giáp với huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng và huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Với vị trí chiến lược quan trọng, công tác quốc phòng - an ninh luôn được xã đặc biệt quan tâm.

Cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 của xã Mường Lèo diễn ra cuối tháng 7 vừa qua đã thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Từ khâu xây dựng văn kiện, tổ chức luyện tập, vận hành cơ chế đến thực hành xử trí các tình huống và thực binh đều được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và trình độ tham mưu của các cơ quan, đơn vị.

Toàn bộ quá trình diễn tập của xã Mường Lèo thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã, vai trò điều hành của UBND xã; Ban CHQS xã là cơ quan thường trực kết nối toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Trung tá Lê Văn Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Lèo, cho biết: Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức luyện tập nhiều vòng, khảo sát kỹ địa hình, hiệp đồng chặt chẽ với công an, biên phòng và các cơ quan, đơn vị để từng nội dung khi bước vào diễn tập bảo đảm sát thực tế, đúng phương án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026-2030.

Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn diễn tập sẽ là cơ sở quan trọng để xã Mường Lèo tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, củng cố tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công an xã Mường Lèo đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lèo tổ chức diễn tập xử trí tình huống A2.

Ông Phạm Anh Đào, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, cho biết: Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ xã phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn. Chỉ đạo các bản, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng tăng cường công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát khu vực biên giới, phòng chống các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết nhiều vụ việc có nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xã chú trọng củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 40 người là cán bộ, công chức và già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Ban CHQS xã Mường Lèo luôn chủ động tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã triển khai tốt công tác tuyển quân, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng chỉ tiêu được giao. Trong quá trình tuyển chọn, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Hiện nay, xã đang tổ chức tuyên truyền đến các bản việc tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2027.

Ban CHQS xã Mường Lèo chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Hằng năm, Ban CHQS xã chủ động xây dựng giáo án, chuẩn bị thao trường, trực tiếp huấn luyện theo đúng nội dung, thời gian, chương trình kế hoạch được phê duyệt. Quá trình huấn luyện, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giữa giáo dục chính trị với kết hợp làm công tác dân vận.

Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia giúp nhân dân hơn 200 ngày công để san gạt, sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn. Trong mùa mưa lũ năm 2026, khi địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, chính quyền xã kịp thời huy động lực lượng quân sự, biên phòng, công an, dân quân và nhân dân tham gia di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để xã Mường Lèo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường sức mạnh đoàn kết quân, dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.