Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên ngày càng vững chắc

Lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác triển khai căn cứ hậu cần kỹ thuật.

Tại cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên năm 2026, nội dung vận hành cơ chế qua các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đã được triển khai một cách bài bản, khoa học, sát với thực tiễn địa bàn và yêu cầu tác chiến hiện đại.

Điểm sáng nổi bật nhất trong phần vận hành cơ chế năm nay chính là việc phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Trịnh Xuân Trường đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, chủ trì thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những tình huống phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Những kết luận chỉ đạo không dừng lại ở định hướng chung chung mà đi thẳng vào phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian, lực lượng và phương thức xử trí đối với từng địa bàn trọng điểm, từng mục tiêu kinh tế – quốc phòng then chốt của tỉnh.

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đã phát huy xuất sắc vai trò điều hành quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo. Người đứng đầu chính quyền tỉnh đã điều hành các sở, ngành phối hợp nhịp nhàng, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, bảo đảm vừa duy trì ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, vừa đáp ứng cao nhất yêu cầu chi viện cho tác chiến.

Nếu vận hành cơ chế là “bộ não” thì thực hành thực binh chính là “trái tim” và là thước đo chân thực nhất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến của LLVT cũng như sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên năm 2026 đã tổ chức nhiều nội dung thực binh quy mô lớn, đa dạng về loại hình, phức tạp về chiến thuật, bao gồm: tác chiến “vòm phòng không bền vững”, thực binh xử trí tình huống A2 (chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố; giải cứu con tin)...

Diễn tập thực binh tình huống A2 (chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố; giải cứu con tin).

Để có được những màn thực binh, chuẩn xác, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, công tác chuẩn bị đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai từ rất sớm với sự đầu tư công phu, bài bản. Trên thao trường, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, công an, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đã thể hiện tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập.

Thành công của phần thực binh không chỉ đến từ sự tinh nhuệ của LLVT mà còn tỏa sáng từ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước nồng nàn của các tầng lớp nhân dân Thái Nguyên được huy động tham gia diễn tập.

Đợt diễn tập vừa qua đã huy động trên 10 nghìn lượt người dân, công nhân nhà máy, xí nghiệp, cán bộ y tế, giáo viên, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia vào các khâu: thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm đánh phá của địch; tổ chức bệnh viện dã chiến thu dung, cứu chữa thương binh; bảo đảm giao thông vận tải, cung cấp lương thực, thực phẩm cho bộ đội; tham gia diễn tập phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả sập đổ công trình, cháy nổ.

Diễn tập thực binh tại xã Thượng Quan.

Một trong những điểm nhấn, tạo nên sự khác biệt rõ nét của diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên năm 2026 so với các nhiệm kỳ trước chính là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn liền với chuyển đổi số trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Các sản phẩm truyền thông hiện đã truyền tải trực quan, sinh động, dễ hiểu về vai trò của KVPT; những quy định của pháp luật về quốc phòng. Nhờ đó, người dân không hề hoang mang trước các hoạt động điều động lực lượng, phương tiện quân sự quy mô lớn; đồng thời chủ động nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Song song với công tác tuyên truyền, chuyển đổi số đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực, nâng tầm hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương trong điều kiện thời chiến giả định. Trong suốt quá trình diễn tập, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đa điểm đã kết nối thông suốt, ổn định từ căn cứ chỉ huy diễn tập tỉnh đến tất cả các xã, phường. Từ đó Ban Chỉ đạo có thể theo dõi trực tiếp, kịp thời đánh giá các diễn biến xuyên suốt quá trình diễn tập.

Thành công xuất sắc của cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là kết quả của những tháng ngày chuẩn bị miệt mài, tâm huyết, mà còn là minh chứng sinh động cho sự kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Với khí thế mới, niềm tin mới sau thành công của cuộc diễn tập KVPT năm 2026, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang vững vàng tiến bước, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc nơi cửa ngõ Thủ đô và là cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.